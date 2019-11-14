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「超級細菌」具抗藥性　美國每15分鐘奪1命

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超級細菌,Superbugs （圖／路透社）

▲ 超級細菌產生抗生素抗藥性，造成人類大量的感染死亡。（圖／路透）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國疾病預防控制中心（CDC）最新的研究表示，美國每15分鐘就會有一人死於「超級細菌」（Nightmare bacteria），且超級細菌已經產生抗生素抗藥性（Superbug），每年會有280萬人因抗藥性感染，約3萬5000人因抗藥性感染而死亡。研究也表示，因「某些奇蹟藥物」已經不能被稱作奇蹟。

根據CNN報導，2013年以來構成「緊急威脅」的超級細菌包括兩種，在這次研究又加入兩種具抗藥性的超級細菌，分別為碳青黴烯類抗藥性鮑氏不動桿菌 （Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii, CRAB）以及耳念珠菌（C. auris）。其中，最致命的超級細菌為「艱難梭狀芽胞桿菌」（C. difficile），每年導致美國1萬2800人死亡。

研究報告也將另外11種細菌列為「嚴重威脅」，2種列為「普通威脅」，另外4種列為「觀察清單」。報告也表示，目前醫院的超級細菌預防已經有所改善，但醫院外地區的超級細菌卻逐漸增加，這將會讓更多人處於危險中，甚至產生醫療保健對於保護患者的負面影響。

美國境內出現首例「無法被任何已知抗生素治癒」的「超級細菌」。圖為「志賀氏屬桿菌」 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 疾病預防控制中心將超級細菌分為「緊急」「嚴重」「普通」「觀察」四個等級。（圖／達志影像／美聯社）

疾病預防控制中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）在研究中指出，要解決抗藥性，不能使用更強大的抗生素，因為抗生素上市的速度很慢，細菌也遲早會讓它失效，關鍵在於如何減少使用抗生素，並讓細菌沒有抵禦抗生素的機會。

美國疾病預防控制中心（CDC）估計，急診室和醫生所開的抗生素，有三分之一都是沒有必要的，每年累積起來約有4700萬份不必要的抗生素處方。一些美國醫學專家則認為醫生不應該讓非細菌感染的疾病使用抗生素，因為當過度使用抗生素時，抗藥性也會跟著增加。

研究抗生素抗藥性的CDC顧問克雷格（Michael Craig）表示，「這是一個關乎所有人的問題，不只是在美國，整個地球的人都會受到影響。」美國國家過敏和傳染病研究所所長安東尼.福西博士（Anthony Fauci）說，抗藥性是人為創造的問題，需要全球醫生、患者和官員共同努力，抵擋這波抗生素抗藥性的潮流。

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