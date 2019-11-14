長榮航空獲頒APEX五星級最高榮譽獎項　過夜包改款搶攻高端客市場

▲航空乘客體驗協會執行長喬‧李德（Joe Leader）頒發長榮航空「2020 五星級全球航空公司及「乘客票選–2020東亞區整體服務最佳航空公司」兩個獎項，由長榮航空新加坡分公司總主任丁綠蘭（圖右）代表領獎。（圖／長榮航空提供）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空今（14）日宣佈，榮獲航空乘客體驗協會頒發「2020 五星級全球航空公司(FIVE STAR GLOBAL AIRLINE )」及奪得「乘客票選–2020東亞區整體服務最佳航空公司獎項；另外，皇璽桂冠艙/桂冠艙將提供義大利知名精品品牌Salvatore Ferragamo硬殼及軟式兩款過夜包，預計明日亮相，為搶攻高端客再添利器。

航空乘客體驗協會(Airline Passenger Experience Association，APEX)與FTE(Future Travel Experience)本月12至13日在新加坡金沙國際會展中心舉行博覽會及頒獎典禮，長榮航空與新加坡航空、日本航空、全日空均獲得大會肯定。

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APEX及FTE舉辦之博覽會為亞洲最大規模的航空盛會，免費開放一般大眾及商務人士入場，展覽內容含括亞太地區航空業界、服務商之最具創新性的解決方案平台，以及航空業界最新產品和概念，並提供航空公司和機場最佳服務、最符合經濟及營運效益之利器。

▲長榮航空過夜包大改款，義大利精品品牌Salvatore Ferragamo 首次為航空公司打造的硬殼過夜包，成為長榮航搶攻商務客的利器。（圖／長榮航提供）

長榮航空在787新機陸續交付後，機隊運用將更具彈性，有利持續進行全球市場佈局，預估長榮航空2020年整體機位數成長上看3%，而美國西雅圖、芝加哥航線也將規劃增班，將推升明年美國市場占整體營收比重首度突破四成，可望挹注營運表現。

由於對於飛安的堅持與服務品質的執著，長榮航空持續多年榮獲各類獎項評比的肯定，除了此次獲得APEX頒發的獎項外，今年也已連續四年榮獲SKYTRAX五星級航空公司的榮譽，並獲得TripAdvisor評選為「全球十大最佳航空公司-第三名」、「亞洲地區最佳航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」、「亞洲區最佳豪華經濟艙」，以及連續多年獲得AirlineRatings.com評選為「全球二十大最安全航空公司」。

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