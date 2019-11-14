鼓勵研究發展！產業創新條例抵減稅額　去年177億元

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

為促進產業升級，健全經濟發展，促進產業升級條例自80年1月1日公布施行，之後因應全球化經濟競爭及我國產業即將邁向知識經濟時代，99年訂定產業創新條例並接替促進產業升級條例，企業得以投資於研究發展支出金額在規定限度內抵減稅額。

促進產業升級條例因施行期滿的過渡時期仍有核定減免稅額，根據財政部統計今（14）日所公布的統計通報顯示，101年為1,065億元，至107年已大幅降為135億元；適用產業創新條例核定抵減稅額，101年首年為57億元，之後逐年成長，107年177億元，首度高出促進產業升級條例核定抵減稅額，而二者合計的抵減稅額占全國賦稅收入比率，也因促進產業升級條例落日而由101年6.2%降至107年1.3%。

請繼續往下閱讀...

▲7年來產創條例與產業升級條例抵減稅額。（圖／財政部提供）

產創條例 去年核定研發支出逾1600億

財政部表示，產創條例租稅優惠措施主要在於研究發展支出可抵減稅額，107年核定的研發支出及抵減稅額分別為1,632億、177億元，較 101年各增1,099 億、120億元，均成長 2.1 倍，顯示提供研發獎勵措施，有利帶動企業投入研發，加速產業升級。

若以行業別來看，近7年均以製造業抵減稅額最高，占整體比率介於八成四至九成三，其中又高度集中於電子零組件與電腦、電子產品及光學製品業，合計約占製造業九成以上；若按縣市別觀察，則以半導體產業為重鎮的新竹市、縣最高，各年合計占比均在四成四以上。

▼7年來產創條例研究支出適用投資抵減的情況。（圖／財政部提供）