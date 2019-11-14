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朋友家門前乾等　長髮女尿急衝廁所驚見「穿洞肥皂」…壞壞的笑了！

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記者黃心瑀／綜合報導

廁所裡的肥皂中間竟然有洞！23歲美國女子奧莉維亞（Olivia Waters）日前為了購買電腦，於是來到一名朋友的家，但她卻在門外等了一段時間都不見人來開門；10分鐘後她終於進了朋友的家，尿急的她借了廁所，當她踏入時卻發一件奇怪的事，一旁放著的肥皂中間竟然被挖出一個詭異大洞，而且還濕濕的，她似乎懂了甚麼…。

根據《太陽報》報導，來自喬治亞州的奧莉維亞先前急需買一台筆記型電腦，隨後決定向在販賣電腦的朋友購買，她大老遠的前往朋友家，在半路時就先傳訊息表示自己大概再30分鐘會到公寓，但卻沒有收到任何回信。

一直到奧莉維亞抵達朋友的公寓時，都還沒收到任何朋友的訊息，她又在門口等了大概10分鐘，朋友才終於出現在門口抱歉地表示「對不起，我在洗澡。」奧莉維亞也沒有多問甚麼，因為當時她很想上廁所，只想趕快進屋解放。

奧莉維亞一開始進到廁所時，她只覺得放在架子上的肥皂看起來很怪，撇了一眼之後以為肥皂只是失去了原本的形狀，等到她走近才意識到，黃色的肥皂中間竟然有一個「超完整的圓洞」；她開始思考，浴簾被放了下來、淋浴間是濕的、肥皂也是濕的，而朋友剛剛說他在洗澡…。

奧莉維亞壞壞的跟朋友說，「老兄，你讓我站在門外乾等的時候，難道是在跟你的肥皂『培養感情』嗎？」調侃完朋友，回家的路上她整路都在笑，因為這件事真的是太羞恥又太尷尬了！

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