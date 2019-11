買19輛勞斯萊斯+120輛BMW！　史瓦帝尼國王豪擲5億為15后妃買豪車

▲史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世。(圖/美聯社)

實習記者周依儒/綜合報導

我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼(Kingdom of Eswatini),日前傳出國王恩史瓦帝三世(Mswati III)豪擲1500百萬歐元(約新台幣5億元),買了139輛名車送給他的15名后妃和其他家人。

據《法國世界報》報導,恩史瓦帝三世國王最近大手筆花了1500萬歐元,買了19輛勞斯萊斯和120輛BMW,用來討他15名妃子和23名小孩的歡心。報導指出,恩史瓦帝三世給每位后妃都配有一輛勞斯萊斯,其他的豪車則是留著自用,或是供孩子及其他親友使用。當地民眾表示,有在路上看到國王的新車從他們眼前開過。

Read for yourself: Ambassador Peterson’s remarks on the need for #accountability & stronger leadership from the palace to improve the fiscal situation in Eswatini.https://t.co/uTmO4GXr7Y pic.twitter.com/fodGcCPKmv