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月夜下的火山爆發！櫻島噴發高3600公尺　灰燼碰撞…直擊一瞬火山雷

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▲▼日本九州鹿兒島縣的櫻島火山噴發。（圖／翻攝自YouTube／T N）

▲日本九州櫻島火山噴發，引發火山雷。（圖／翻攝自YouTube／T N）

記者林瑩真／編譯

日本九州鹿兒島縣的櫻島火山從12日晚間起接連噴發，不僅噴出高達3600公尺的噴煙，更引發「火山雷」現象。不過一名網友錄下整個櫻島火山噴發過程，發現在月夜之下的火山爆發意外美麗。

綜合日媒報導，櫻島火山在12日晚間8時許開始噴發，斷斷續續直到13日下午5時30分左右，噴煙一度高升至3600公尺，所噴出的煙及火山灰則往火山口的北東霧倒市福山方向擴散，附近地區也有大量火山灰覆蓋，進入噴火警戒等級3的入山限制。

報導指出，櫻島火山在不到24小時內噴發6次、噴火7次，相當活躍，提醒附近居民注意火山灰。不過一名網友則拍下櫻島火山噴發過程。

他在鹿兒島市的街道上設置相機，拍到了12日深夜11時07分的噴發，在月夜之下，櫻島火山的噴發讓天空竄出一絲火紅，火山灰顆粒破碎碰撞產生靜電，又引發「火山雷」（Volcanic lightning），瞬間閃光相當耀眼，之後飄散的火山灰又讓整個畫面染成紫灰色。

影片上傳網路後，至今已經累積2.4萬觀看次數，不少網友留言「這可真是厲害」、「好漂亮喔」、「雖然火山暴發作為一種天災，如此發言可能顯得有些不謹慎，但大自然的力量真的很美」、「火山左方的閃光，看起來好厲害」。

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