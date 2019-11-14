超狂「死亡燙髮」！　遊客非洲目睹傻眼：像火災現場...

實習記者賴韻如／綜合報導

許多愛美的女性時不時都會去美容院燙髮來維持自己的美貌，在非洲也不例外。不過日前就有到非洲旅遊的旅客指出，自己親眼目睹了非洲女孩的燙髮過程，直呼根本就是「死亡燙髮」，完全就和火災現場一樣。

據《每日頭條》報導，在非洲非常流行綁髒辮以及燙髮，從影片中可以看見，他們燙髮的過程和平常我們所認知的完全不同，美髮師先是將客人的頭髮用濕，接著會拿出一把火烤的「鐵製梳子」，再來就是不停地梳頭髮，由於過熱的梳子碰上沾了水的頭髮，導致冒出非常大量的煙，遠看就像是頭髮著火的火災現場。

▲遊客形容非洲人燙髮像火災現場。（圖／翻攝自YouTube／奇聞視頻）



當地人透露，其實這種美髮師都有非常豐富的經驗，因為需要負責整個村子裡所有村民的髮型。實際上，這看似簡陋又粗暴的燙髮方式是需要非常熟練的技術，美髮師需要時時刻刻控制火侯，每一個環節都不允許出錯，因為「火候就是最重要的關鍵」。

▲非洲燙髮「火候是關鍵」。（圖／翻攝自YouTube／奇聞視頻）



不少網友看完影片紛紛表示，「看起來好狂！問題是真的是很危險啊」、「感覺一不留意就會整頭燒掉」、「輕則頭髮燒焦，重則毀容嚴重燒傷...」、「女孩愛漂亮有點過火了...」、「這種技術性真的要很高」、「這種方式也太恐怖了吧，我絕對不敢嘗試」、「太刺激了！」「感覺用完頭髮會全部壞光光」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

