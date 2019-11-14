軟銀孫正義要打造日本版阿里巴巴！透過LINE及Yahoo日本合併　成為線上服務生態圈

▲軟銀集團的創辦人兼社長孫正義。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

即時通訊軟體LINE及Yahoo日本正在商討合併計劃，將合資成立新企業，把2家公司納入旗下，日經新聞分析，軟銀集團會長兼社長孫正義希望在日本建立一個類似阿里巴巴的線上服務生態圈，打造成1億人利用的平臺提供商。

外傳孫正義對於在日本國內聊天應用程式LINE很感興趣，因此不斷尋找可以資本合作的可能性，而此次的合併談判也是由軟銀主導的Z Holdings，主動向LINE母公司韓國Naver提出。

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日經新聞報導，軟銀集團一位高層表示，孫正義試圖以Yahoo為核心，在日本國內打造一個「阿里巴巴」。中國大陸的阿里巴巴集團是軟銀集團的最大投資對象，在孫正義多年的投資之中，被外界認為是最大的成功案例。

日經新聞分析，在電商網站領域，Z Holdings用戶多為40多歲，而LINE的應用程式則是10～20多歲年輕人居多。對Z Holdings來説，爭取到LINE的年輕用戶，對於爭取用戶長久使用其服務來説，具有吸引力。

這次的合作提議，主要是由持有雅虎日本母公司Z Holdings約4成5股權的軟銀公司發起，與持有LINE約7成3股權的南韓Naver交涉，雙方談判已進入最終階段，雙方尋求在11月底前達成基本協議，其中一項提案是由軟銀和Naver設立合資公司，雙方各出資持股50%，合資公司將成為Z Holdings最大股東，持股約7成，雅虎日本和LINE將成為Z Holdings全資持有子公司。

目前LINE的用戶人數高達8,000萬人，而Yahoo日本則有5,000萬用戶。孫正義期望藉此是次合併，打造出日本版的阿里巴巴，並將以Yahoo日本作為其核心。

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