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華紙公布Q3合併營收新台幣49.2億 紙漿走勢仍不明朗

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▲▼中華紙漿副總經理陳瑞和(右)。（圖／記者余弦妙攝）

▲中華紙漿副總經理陳瑞和(右)。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華紙漿今(14)日召開法說會，公布Q3合併營收新台幣49.2億，受到漿紙價格下跌影響，營業規模縮減，營業毛利率及營業淨利率亦同步受到影響。業外部分因轉投資股利收入挹注，第三季業外收入較去年同期增長，然國際漿紙價格仍對獲利產生不利因素，單季每股稅後虧損0.1元。

中華紙漿前三季合併營收156億6千萬元，營業毛利率與營業淨利率分別為7%與-0.7%。前三季稅後淨損歸屬於母公司3千萬元，每股盈餘虧損0.03元。

請繼續往下閱讀...

華紙財務經理林冠均指出，為因應全球減塑趨勢，華纸積極研發以纸為載體，可直接回收以替代塑膠的環保材料。益利吸紙吸管除了開發適用於手搖飲料的各類產品，近日正積極取得國內外大廠認證，將擴展至食品工業應用。另將研發領域延伸至飲料封膜及紙容器特殊用紙，提供全球減塑的解決方案。上述產品在使用後皆可直接投入紙類回收，除可落實循環經濟的目標，更能同步兼顧環境友善及民眾健康生活的實踐。

華紙副總經理陳瑞和表示，由於目前進入手搖飲淡季，因此紙吸管的需求量也趨緩，為了拓展市場，華紙也將尋求更多機會，目前正積極取得國內外大廠認證，將擴展至食品工業應用，至於是跟那些廠商合作將會在下個月公布。

另外，陳瑞和也說，飲料封膜的研發目前已經進展到八、九成，已經進入測試階段，一定會測試無虞後才會上市，預估最快會在今年年底上市。

▼華紙即將擴展至食品工業應用的紙吸管。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼華紙即將擴展至食品工業應用的紙吸管。（圖／記者余弦妙攝）
 

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