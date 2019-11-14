34人喪生後…伊斯蘭聖戰運動組織宣布停火協議　加薩走廊片刻寧靜

▲以色列在加薩走廊發動空襲後，巴勒斯坦一名男孩抱著手足在殘骸中行走。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

經由埃及調解，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動組織（Islamic Jihad）14表示，已與以色列達成停火協議，平息在加薩走廊的戰火；該組織發言人巴列耶姆（Musab Al-Braim）說明，停火協議是從格林威治標準時間（GMT）3時30分開始宣布的。

《法新社》報導，以色列先前鎖定伊斯蘭聖戰運動組織指揮官，與巴勒斯坦交火，共有34名巴勒斯坦人在空襲喪中，其中半數只是一般公民。不過，《路透社》援引一名埃及官員消息證實，雙方已達成停火協議。

巴列耶姆表示，以色列接受伊斯蘭聖戰運動組織的要求，每周於加薩邊界的巴勒斯坦抗議中，雙方停止針對武裝分子進行殺戮與使用致命的炮火。不過以色列外長卡茨（Israel Katz）表示，以國不會停止執行「定點清除」的策略；這代表會繼續發動攻擊。

除了《路透社》記者目擊一枚火箭發射，以及以色列邊遠城鎮響起的警報聲之外，根據伊斯蘭聖戰運動組織說法，加薩地帶的情形似乎變得寧靜。

過去與埃及協調停火協議的聯合國認為，加薩局勢仍然脆弱。聯合國中東和平進程特使穆拉狄諾夫（Nickolay Mladenov）透過推特表示，「未來幾個小時與幾天都是關鍵。各方必須顯現最大程度的克制，盡量避免流血事件。中東不需要更多的戰爭。」

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