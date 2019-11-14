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番鴨大舉入侵變人民公敵　德州城鎮獲准「殺無赦」！

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▲由於番鴨大舉入侵，已成了美國的「人民公敵」。圖為一隻在邁阿密覓食的番鴨。（圖／達志影像／美聯社）

由於番鴨大舉入侵，已成了美國的「人民公敵」。圖為一隻在邁阿密覓食的番鴨。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

「福斯新聞網」報導，由於異地物種番鴨(Muscovy ducks)大舉入侵，美國德州皮爾蘭市(Pearland)的居民最近獲准：在一定條件下可以捕殺牠們。 這些入侵的種鴨子給當地居民的生活帶來極大困擾，甚至威脅到其他物種，幾乎成為了該市的「人民公敵」。

皮爾蘭市的發言人李(Joshua Lee)說：「從我們獲得到的報告來看，這些鴨子對周遭環境造成很大破壞，甚至排斥其他物種。」

當地居民溫德(Blake Wunder)表示，他並不想捕殺這些鴨子，但問題得越來越嚴重。他說：「一旦我拎著垃圾袋， 就會有大約12隻的鴨鴨撲上來。不光是在我家，整個社區都是這樣。」

為此，皮爾蘭市政府日前發布聲明指出，土地所有者及房屋所有者協會獲得授權，「根據業主協會」(HOA)或土地所有者的意願，在法律允許的範圍內，可以對鴨子進行「處理」。

市政府官員說，居民只有在自己的土地上捕獲這些入侵的鴨子後，才能殺死牠們。另一方面，根據市政府的規定，這些鴨子不能被飼養或出售。

據了解，番鴨原產於中、南美洲熱帶地區，體型比一般鴨子大、但比鵝小，牠們喜歡溫暖的水域，但不擅長在水中長時間游泳。

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