一世僅一次！日皇登基最神祕儀式「大嘗祭」曝光　交替祭拜、沐浴至天明

本日10時より大嘗祭当日祭が斎行され、天皇陛下御一代一度の大切な御祭儀である大嘗祭の当日に、謹んで大御代の弥栄や世界の平和を御祈念致申し上げました。また祭典終了後社殿に於いて祭員・参列者による聖寿の万歳三唱が奉せられ、新帝陛下の御即位を奉祝致しました。 pic.twitter.com/CU4i3uVDhc— 国宝 久能山東照宮 公式 (@kunozan_toshogu) November 14, 2019
▲各地神宮也配合大嘗祭有祭祀活動。
記者林瑩真／編譯
日本天皇一世只有一次的即位儀式「大嘗祭」將於14日晚間7時舉行，天皇必須前往皇居，為日本及日本國民祈求安寧與豐足，過程幾乎不會公開，如此神祕的儀式會持續到15日凌晨。
綜合日媒報導，「大嘗祭」起源於奈良時代，一度在戰國時代中斷，又復興於江戶時代。傳統習俗中，會由天皇穿著純白「御祭服」進入「大嘗宮」（今年設置於皇居東御苑所），向天照大神供奉新米等農作物，是一個為稻作為中心的日本祈禱收穫儀式。
在「大嘗祭」之前，供奉著天照大神的伊勢神宮內宮已經在進行準備，包括將米、酒，以及全日本的精良農產品，由祭主黑田清子率領20名神職人員供奉。下午2時許，則有宮內廳派遣一名身穿黑衣、配戴太刀的使者，率先向內宮報告晚間的「大嘗祭」。
天照大御神から伝わる重要祭祀「大嘗祭」はこのように行われるhttps://t.co/ZaCVPTKZzN— 産経ニュース (@Sankei_news) November 13, 2019
「大嘗祭」は、稲作を中心とした日本社会に古くから伝わる収穫儀礼に根ざした儀式。大嘗祭で天皇陛下は国民の命の源である自然の恵みに、深い感謝を示されます。
「大嘗祭」的詳細儀式不只鮮為人知，過程也相當辛苦。天皇整個晚上須要來回祭拜、換衣、沐浴，幾乎得持續到天亮，皇后也要身穿白色十二單，整晚待在「帳殿」等待，不可進入主殿。對於日本皇室來說，「大嘗祭」是彰顯天皇繼承的正統與權威，有助於穩定統治權。