一世僅一次！日皇登基最神祕儀式「大嘗祭」曝光　交替祭拜、沐浴至天明

▲各地神宮也配合大嘗祭有祭祀活動。

記者林瑩真／編譯

日本天皇一世只有一次的即位儀式「大嘗祭」將於14日晚間7時舉行，天皇必須前往皇居，為日本及日本國民祈求安寧與豐足，過程幾乎不會公開，如此神祕的儀式會持續到15日凌晨。

綜合日媒報導，「大嘗祭」起源於奈良時代，一度在戰國時代中斷，又復興於江戶時代。傳統習俗中，會由天皇穿著純白「御祭服」進入「大嘗宮」（今年設置於皇居東御苑所），向天照大神供奉新米等農作物，是一個為稻作為中心的日本祈禱收穫儀式。

在「大嘗祭」之前，供奉著天照大神的伊勢神宮內宮已經在進行準備，包括將米、酒，以及全日本的精良農產品，由祭主黑田清子率領20名神職人員供奉。下午2時許，則有宮內廳派遣一名身穿黑衣、配戴太刀的使者，率先向內宮報告晚間的「大嘗祭」。

「大嘗祭」的詳細儀式不只鮮為人知，過程也相當辛苦。天皇整個晚上須要來回祭拜、換衣、沐浴，幾乎得持續到天亮，皇后也要身穿白色十二單，整晚待在「帳殿」等待，不可進入主殿。對於日本皇室來說，「大嘗祭」是彰顯天皇繼承的正統與權威，有助於穩定統治權。

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