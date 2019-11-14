理財周刊／貿易戰和解利多不漲　戒慎恐懼

文／翁偉捷

若要說全球最大的利多是什麼，應該就是中美貿易戰將迎來終戰的局面，中國宣布將可能取消加徵關稅，雖然遭到川普的否認，但先前白宮卻已對外宣稱將分三階段取消的可能，此消息一出，金融市場可以感受到普天同慶的氣氛卻只有在黃金、債券以及日圓的價格重跌可以感受得到，股市在這次的消息刺激下卻反而連續兩天(上周四、周五)開高走低，甚至連中國這個最受惠的市場，股市都沒什麼太興奮的反應，這個就是標準的「利多出盡」！

利多不漲 只護不拉

台北股市本來是全亞洲最強的市場，在中、美貿易戰和緩的氣氛下反而變成受害者，原因為何？很簡單，過去台股炒作只利用一個主要的環境：中美貿易戰的轉單效應！就是中國、美國打越兇，台灣越受惠，現在要和解了，對台灣反而是利空。

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只是到目前為止，市場的解讀仍然是以利多來解讀，這其實可以反映出在台股就是有一股想要撐住指數的力量，至於是誰，大家應該都知道快要選舉了，誰最不想讓台股崩盤？就是誰護住了台股。

高檔換主流 不跌也難

台股過去兩周的結構開始轉趨不穩，台股原先是以電子股中的半導體為領漲，其中又以台積電為指標，再搭配上金融、傳產的權值股推升股價，此時，台股成交量擴增並且推升指數持續創高。

然而，當台股在推升指數的過程中，電子股不再領漲，台積電休息時，成交量難以放大，當然指數就難再向上，再搭上原先中小型個股領漲的5G題材個股紛紛開始出現籌碼鬆動，型態轉弱的發展，因此，台股雖然在外資買盤支撐下，仍然難以再有更大的挑戰空間。

撐金融出電子 末升段模式

其中又以金融股為確認台股為末升段的重要關鍵指標，台股只要看到金融股急漲不回頭，通常在短線上容易見高，在過去一周的盤面上不難看到金控族群持續向上創高，甚至連最弱勢的壽險股都出現連續性反彈，這不是末升段什麼才是末升段？

上周筆者點出基本面數據的不可靠，本周台股就用技術面來證實台股的確已經進入漲勢尾聲，這時候要特別留意的是電子股的高檔補跌，尤其是半導體族群的台積電，近期台積電高檔出現太多利多消息，但股價卻反而無法再推升到更高價位，顯見也是出現利多出盡的情況，配合上費半指數的末段噴出，小心這是個假突破真破底的陷阱！

要結帳了 你還不走嗎？

鴻海更是已經出現外資連續大買超過四萬張，股價卻漲不動，這時偏偏外資又上調目標價到一一○元，這種手法有沒有很熟悉？過去5G相關產業中的PA、散熱以及PCB中的指標股已經出現轉弱，超眾跌到頭部出現、PA開始帶量跌破月線，最強勢的PCB同樣也出現破月線的發展，看到這裡不就是在告訴讀者一件事：三十六計走為上策！當月底MSCI權重調整生效日來臨時，可能就是台股短線轉折時！

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