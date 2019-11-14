　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／貿易戰和解利多不漲　戒慎恐懼

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／翁偉捷

若要說全球最大的利多是什麼，應該就是中美貿易戰將迎來終戰的局面，中國宣布將可能取消加徵關稅，雖然遭到川普的否認，但先前白宮卻已對外宣稱將分三階段取消的可能，此消息一出，金融市場可以感受到普天同慶的氣氛卻只有在黃金、債券以及日圓的價格重跌可以感受得到，股市在這次的消息刺激下卻反而連續兩天(上周四、周五)開高走低，甚至連中國這個最受惠的市場，股市都沒什麼太興奮的反應，這個就是標準的「利多出盡」！

利多不漲　只護不拉

台北股市本來是全亞洲最強的市場，在中、美貿易戰和緩的氣氛下反而變成受害者，原因為何？很簡單，過去台股炒作只利用一個主要的環境：中美貿易戰的轉單效應！就是中國、美國打越兇，台灣越受惠，現在要和解了，對台灣反而是利空。

請繼續往下閱讀...

只是到目前為止，市場的解讀仍然是以利多來解讀，這其實可以反映出在台股就是有一股想要撐住指數的力量，至於是誰，大家應該都知道快要選舉了，誰最不想讓台股崩盤？就是誰護住了台股。
高檔換主流 不跌也難

台股過去兩周的結構開始轉趨不穩，台股原先是以電子股中的半導體為領漲，其中又以台積電為指標，再搭配上金融、傳產的權值股推升股價，此時，台股成交量擴增並且推升指數持續創高。

然而，當台股在推升指數的過程中，電子股不再領漲，台積電休息時，成交量難以放大，當然指數就難再向上，再搭上原先中小型個股領漲的5G題材個股紛紛開始出現籌碼鬆動，型態轉弱的發展，因此，台股雖然在外資買盤支撐下，仍然難以再有更大的挑戰空間。

撐金融出電子　末升段模式

其中又以金融股為確認台股為末升段的重要關鍵指標，台股只要看到金融股急漲不回頭，通常在短線上容易見高，在過去一周的盤面上不難看到金控族群持續向上創高，甚至連最弱勢的壽險股都出現連續性反彈，這不是末升段什麼才是末升段？

上周筆者點出基本面數據的不可靠，本周台股就用技術面來證實台股的確已經進入漲勢尾聲，這時候要特別留意的是電子股的高檔補跌，尤其是半導體族群的台積電，近期台積電高檔出現太多利多消息，但股價卻反而無法再推升到更高價位，顯見也是出現利多出盡的情況，配合上費半指數的末段噴出，小心這是個假突破真破底的陷阱！

要結帳了　你還不走嗎？

鴻海更是已經出現外資連續大買超過四萬張，股價卻漲不動，這時偏偏外資又上調目標價到一一○元，這種手法有沒有很熟悉？過去5G相關產業中的PA、散熱以及PCB中的指標股已經出現轉弱，超眾跌到頭部出現、PA開始帶量跌破月線，最強勢的PCB同樣也出現破月線的發展，看到這裡不就是在告訴讀者一件事：三十六計走為上策！當月底MSCI權重調整生效日來臨時，可能就是台股短線轉折時！

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1003期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
 

ET快訊
12強／專欄作家質疑張奕使用方式　洪總霸氣回應
他接女兒下課「開進停車場」　秒變情侶車震…警敲窗揭母超綠結局
許孟哲求婚成功　舊愛張艾亞說話了
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

先探／ＴＷＳ題材　多頭列車鳴笛

台商回流最大咖！群創投資逾700億擴大布局AI智能智造

貿協董事長黃志芳拜會以色列比爾蓋茲　尋求台以加強合作

先探／年底行情重點分析

理財周刊／貿易戰和解利多不漲　戒慎恐懼

理財周刊／利率如何影響國際匯市？

理財周刊／看見生技產業力量　生技博士阿格力轉戰股市

財訊／2020投資密碼：大型科技成長股

油價「漲」聲再起下班衝一波！專家預估下周九五油價突破28元

財訊／三星啟動兆元大投資　企圖彎道超車台積電

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

先探／ＴＷＳ題材　多頭列車鳴笛

台商回流最大咖！群創投資逾700億擴大布局AI智能智造

貿協董事長黃志芳拜會以色列比爾蓋茲　尋求台以加強合作

先探／年底行情重點分析

理財周刊／貿易戰和解利多不漲　戒慎恐懼

理財周刊／利率如何影響國際匯市？

理財周刊／看見生技產業力量　生技博士阿格力轉戰股市

財訊／2020投資密碼：大型科技成長股

油價「漲」聲再起下班衝一波！專家預估下周九五油價突破28元

財訊／三星啟動兆元大投資　企圖彎道超車台積電

阿乃被酸「狄鶯接受妳嗎？」　辣挺北半球「嫌醜又乖乖追蹤我」遭群攻

小屁孩開心出籠...咬爛桌上百鈔！媽氣炸：還吃了1塊錢

東京手搖飲5個月關店！他吃驚「日本珍奶開始退燒？」　接班神飲曝光

370名在港台生已返台　陸委會：暫不提升旅遊警示

哈利梅根攜兒逃離皇室和岳母過聖誕　女王點頭答應

衛少酸比佛利「根本沒防守只是亂晃」　轟47分哈登卻大讚天空貝很棒

失明隱瞞38年嘸人知！單親媽撫養4孩曝驚人嗅覺：生病聞起來苦苦的

少女衝狗場救安樂死汪　沒想到發生離開時變「買1送2」

影／山谷中聽濤聲！馬卡龍迷彩軍營復活 每週一、三開放試營

先探／ＴＷＳ題材　多頭列車鳴笛

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

財經熱門新聞

一切靠自己！單身族必學3大理財術

華碩第3季EPS7.6元創8季新高　新成立「智慧物聯網事業群」

108Q3最新有線電視訂戶跌破500萬

林百里很忙　預告5G、AI成大國博弈戰場

5G競標審查面談　台灣之星：針對獲取執照會全力以赴

韓國瑜、馬英九批綠電太躁進　經長：太陽能發電已成長三倍

鴻海重回90元　郭台銘持股市值達1222億...10月初來身價大增265億

中華電員工109年調薪3%

全台零錢存款機公開　5銀行存硬幣超省力

影／紅色供應鏈崛起　天王分析師爆台股隱憂

阿里巴巴啟動香港IPO！籌資4095億...港股9年來新高　11月26日上市

銀行業首例！星展銀年底前要撤全台ATM　金管會：要報請同意

軟銀孫正義要打造日本版阿里巴巴！　力推LINE及Yahoo日本合併

敦泰Q3轉正　Q4淡季不淡

更多熱門

相關新聞

利率如何影響國際匯市？

利率如何影響國際匯市？

金融市場的「雙率」─利率與匯率，牽動著整個金融市場的變化，也是金融市場所有商品中，交易量永遠排名前兩大的商品。

看見生技產業力量　生技博士轉戰股市

看見生技產業力量　生技博士轉戰股市

台灣GDP上修　績優股出列

台灣GDP上修　績優股出列

理財周刊／區塊鏈萬靈丹？

理財周刊／區塊鏈萬靈丹？

華爾街日報：農產採購問題阻美中協商

華爾街日報：農產採購問題阻美中協商

關鍵字：

理財周刊貿易戰

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

快訊／許孟哲求婚成功！鑽戒套牢甜模

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面