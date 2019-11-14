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台灣虎航今起招募40名運務新血　明年第四季將掛牌上市

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▲台灣虎航今(14)日起招募約40名運務員。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航今(14)日起招募約40名運務員。（圖／台灣虎航提供）

記者林淑慧／台北報導

中華航空旗下小金雞台灣虎航今（14）日招募運務員的職缺，預計錄取名額約40名；另外，華航董事會已通過釋股之認股價格訂為每股新台幣41元，台灣虎航預計於明年第四季正式掛牌上市。

國籍航空業唯一的低成本航空台灣虎航，2018年財報獲利約10億餘元，已連續兩年繳出盈餘，去年賺了將近半個股本，每股稅後盈餘（EPS）為4.9元，成為華航旗下名符其實的小金雞，預計於今年底興櫃、2020年底上市。

請繼續往下閱讀...

為擴大桃園機場的營運規模及服務範圍，台灣虎航將招募約40名運務員，報名期間為：2019年11月14日凌晨00:01起至2019年11月27日晚間23:59止，本次招募報名截止後，即針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核。

▲台灣第一且唯一的低成本航空台灣虎航宣佈自明年1月3日正式開航桃園-首爾仁川航線。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣第一且唯一的低成本航空台灣虎航宣佈自明年1月3日正式開航桃園-首爾仁川航線。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航主管表示，通過資料審核者，預計將安排於2019年12月7日進行初試，2019年12月14日為複試，獲錄取者預計將在明(2020)年農曆假期後分批報到，即開始接受訓練，訓練合格後始可正式上線。

主要受惠自助旅行風潮興盛，有助於低成本航空的前景發展，此外，台灣虎航現飛航22個國際航點、28條國際航線，分佈於東北亞、東南亞及澳門，明年初更將首航韓國首爾，屆時將達23個國際航點、29條國際航線，讓國人的旅遊選擇更多元。

台灣虎航自2016年起，陸續招聘運務員，運務員的工作內容為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，歡迎對航空業有興趣的應試者藉此機會加入台灣虎航，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「地勤運務人員」的職務中查看報名及相關應試資格(https://bit.ly/33ESal5)。

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