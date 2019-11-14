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理財周刊／台灣GDP上修　績優股出列

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

10月營收58檔創歷史新高，10月營收YoY、MoM雙成長且1-10月營收正成長有232家公司，前三季EPS賺贏去年全年的更有301家，當盤勢震盪時投資人不妨注意績優股遭錯殺的機會。

文／馮泉富

台股加權指數十一月十一日出現近期相對明顯的拉回走勢，跌破十日均線回測月線支撐，漲升的慣性是否改變，需要謹慎留意，但仍需更多時間觀察方能定論。

中美議題影響力遞減　債券殖利率影響遞增

請繼續往下閱讀...

目前多方暫時具優勢的主要原因為外資仍舊維持買超狀態，至截稿前外資已連續買超二二個交易日，創五年來最長紀錄，累計波段買超上市個股達新台幣一七○四．七九億元。外資買盤已成為本波行情的最大主力，因此，在短線波動的方向上，具有重大影響力。

另外，其他影響因素也互有消長，在中、美爭端的議題方面，中方釋出的訊息為，在分階段取消關稅、禁止強迫技術轉讓、金融業准入、芬太尼議題上雙方已經有共識，使中美貿易談判彼此間的差距拉近，尤其強調中美已同意隨著協議進展，分階段取消關稅。

不過，美國總統川普隨即否認這方面的消息，並強調中國比美國更希望達成協議，中國希望美方撤回關稅，但他(川普)尚未做出任何安排。

川普此番說法與中方言論不吻合，讓美中協議再度增添不明朗陰霾；目前美中尚未決定簽署協議的時間，重要觀察點在於，若能在十二月十五日以前完成階段性協議簽署，則有機會暫緩美國對中國手機、筆電等商品加徵一五％關稅，至於是否能取消先前已被加課的關稅，得視雙方達成的第一階段協議進展程度，暫時不能過度期待。

不過，全球主要股市經過此訊息的壓力測試之後，除了中國A股以外(有自身的通膨因素)，似乎並未出現大幅度的下挫，顯示中美爭端議題對股市的負面效應已明顯降低。

另外一個對股市潛在影響力逐步遞增的影響因子是債市，近期美股持續創高，包括富時全球指數也逼近去年的歷史高點，而美國公債反向連續性下跌，使三十年期公債殖利率由二．○％附近升至二．四二％以上，十年期公債殖利率也快速升至一．九四％以上，超越S&P500的一．八七％股息殖利率。

若美股持續創高，債券與股息殖利率之利差將拉大，債市吸金的誘因將增強，可能改變市場風險偏好，雖然目前資金流向尚未出現明顯轉折，但是投資人仍需把這個變數放在心上。

華爾街下修標普500第四季獲利　恐影響多方力道

美國第三季財報公布近尾聲，企業獲利普遍優於原先市場預期，以此估計雖然標普500第三季整體獲利仍較去年同期衰退○．七％，但若扣除能源企業則約年增一．九％，且華爾街的最新月調報告顯示，美國經濟衰退隱憂已趨於和緩，其受訪學者認為未來十二個月美國陷入衰退的機率為三○．二％，比十月調查的三四．二％明顯減少，反映美國整體經濟前景已有改善跡象，是美股近期屢創新高的主要原因之一。

現階段訊息面比較尷尬的是，第三季雖優於預期，但華爾街也同步下修美股第四季獲利預估，市場估第四季標普500獲利年增率僅○．八％，不如十月初預測的年增四．一％，也遠低於七月預測的年增七．二％，並將拖累全年獲利年增率僅一．三％，創四年來最低紀錄，恐削弱美股十年大多頭行情的續航力。

根據路孚特(Refinitiv)資料顯示，華爾街目前預測美企明(二○二○)年從第一季到第三季間，各季獲利增長幅度均較十月份預測低了至少兩個百分點，這將是未來美股攻高的障礙。

台灣GDP展望上修　有利國際資金流入

相對於美股，台股基本面的支撐力道呈現反向增強。雖然中美貿易戰緩解仍有變數，但在台商回流帶來的訂單與生產基地移轉，讓台灣今年前三季資通訊產品出口呈現二成以上成長，半導體產業的資本支出也大幅增加，激勵整體經濟逐季走揚。

根據台灣經濟研究院發布的最新經濟成長率預測值，二○一九年國內實質GDP成長率由二．一二％上修至二．四％，明年GDP成長率由二．四％上修至二．四五％。

無獨有偶，德國ifo經濟研究院新發布的第四季全球氣候指標，已降至負一八．八點，創下二○○九年金融海嘯以來最差，而惟獨台灣在連續五個季度呈現負值後於本季轉正，顯示經濟展望有所改善。ifo進行的調查於十月進行，總共訪問全球逾百個國家裡的逾千位經濟專家，其中採訪樣本台灣十六位經濟學家，請他們就本國經濟現況及未來加以評價，經加權平均而算出全球經濟氣候指標。

對國際資金而言，只要GDP上修，資金配置通常容易增加，外資買超台股可望相對積極，不論台股後勢能否再創高，至少下檔支撐會墊高，加權指數維持高檔的時間也將拉長。

再觀察十月出口，雖較去年同期衰退一．五％，不過仍比預期要好，下降幅度也比九月有所減緩。尤其出口主力商品，資通訊產品出口額達三八．四億美元，電子零組件出口值達一○六．五億美元，雙雙創下歷年單月新高水準，年增率皆達二○％以上，合計出口額較去年同月增加十二億美元，代表電子業景氣基本面未出現停滯現象。

營收持續創高個股　 續航力相對可靠

目前台灣出口旺季在時序上已進入尾聲階段，在交易策略上能選的個股範圍相對縮小；因此，營收能見度佳之個股為優先選擇。例如川湖(2059)，主攻伺服器滑軌，未來成長透明度仍高。

其客戶品牌及ODM目前佔比為七：三，ODM客戶滑軌使用量低於於品牌伺服器，目前不論品牌廠及ODM客戶相關伺服器滑軌拉貨回升力道明顯。

至於廚具部分，主打高階廚具市場，具按開、緩衝、防震多功能合一的歐規廚自去年第四季上市以來，貢獻穩定放大，維持年營收雙位數增長不變，廚具佔營收比重預估由去年的二五％至今年底可增至二八％，明年則向三成靠攏，毛利率可優化。

品牌伺服器滑軌方面，今年度的基期偏低，明年預估拉貨力道可回復以往，未來一～二年則觀察下一世代Intel新伺服器平台Whitly順利推出，將再次推升川湖伺服器滑軌市佔率增加，加上歐規廚具營收穩定放大，法人預估明年伺服器及廚具滑軌皆有雙位數年增幅的成長力道，預估明年川湖營收約五三．二億元，年增率一○．二％，高階及歐規廚具佔比增加，估毛利率回到五四％，營業利益增幅大於營收，EPS估約二十．一七元，目前本益比處於歷史較低位階，未來有提升空間。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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