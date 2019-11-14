報社查證3個消息來源確認英男死亡　兒子：他活得好好的！

▲《北方回聲報》報導男性死亡的錯誤消息，緊急下架道歉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

英格蘭《北方回聲報》(The Northern Echo)上週上演了一場鬧劇，新聞中提到一名為基層體育貢獻的男性查理.多納吉(Charlie Donaghy) 已經死亡，還表示已經經過三個來源認證消息。但事實上，查理還在家中好好的活著，他的家人都為這篇報導感到非常震驚。

《北方回聲報》在報導中表示，經過3個不同消息來源查證，查理已經死亡。而查理平時對不同的體育俱樂部和各種慈善機構都有許多偉大的奉獻，在基層體育上有一定的專業和付出。

在刊出這篇烏龍報導後，他的兒子伊恩(Ian Donaghy)馬上就在臉書幫自己爸爸澄清，表示爸爸還好好的活著，家人都對於這種無禮且荒謬的報導感到震驚，「你不可能從網路聽到或看到自己爸爸的死訊，請保證不會再發生這種事情。」

《北方回聲報》已經在11日鄭重向查理以及他的家人道歉，「我們一得知有誤，馬上就從網路和媒體刪除，很抱歉造成查理先生、他的家人以及他的朋友任何的不便。我們也很高興能夠修正新聞，報導查理先生還活著，且身體依然很健康的事實。」

查理的家人對此表示，「這已經給家人、朋友和爸爸的支持者帶來許多困擾，沒有經過家人同意，甚至查證就發布新聞，這種行為是不能原諒的。」