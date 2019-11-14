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財金公司16日凌晨進行跨行資訊系統演練　民眾可選自行ATM提現

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▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲財金公司週六將進行跨行資訊系統應變演練，演練期間民眾可透過自行ATM提現。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

財金公司宣布，周六（16）日凌晨進行「跨行金融資訊系統應變演練」，演練期間如果民眾有提現需求的話，可以選擇開戶的ATM提領。

為了提升跨行金融系統的服務品質，財金公司宣布周六凌晨辦理跨行金融系統應變演練，這次計畫性演練假設情況是，財金公司主中心兩套互為備援的跨行金融資訊系統同時發生異常，各金融機構系統正常運作時，須將緊急切換至異地備援中心營運，所以必須做四項演練。

請繼續往下閱讀...

一，當緊急狀況發生時，由異地備援中心接管系統的作業程序與時間。

二，在主、備中心系統服務切轉的過程中，各金融機構的系統及網路都能自動連接至正確的服務中心，並且順暢運作、無需人工介入。

三，主、備中心系統服務切轉，金融機構間帳務運作正確。

四，不論是由備援中心自主中心接管服務，或由主中心自備援中心接管服務，接管後均能正確及順暢的提供各項跨行服務。

財金公司表示，以往「跨行金融資訊系統應變演練」都是以測試系統進行仿真模擬演練，為期更為精進，財金公司歷經兩年的規劃與演練，今年度首次以營運系統進行實機演練，以提升及驗證「跨行金融資訊系統」服務品質與應變能力。

此外，為了讓民眾及金融機構的影響降至最低，財金公司規劃，本次演練特於周六(11月16日)凌晨交易離峰時段辦理。其中第一階段預計於凌晨01:30啟動，將「跨行金融資訊系統」由主中心切轉至備援中心接管，並提供服務。第二階段預計於同日凌晨04:30啟動，將「跨行金融資訊系統」由備援中心切轉回主中心接管，並提供服務。

主、備中心系統服務切轉期間，預期將各暫停跨行服務15到30分鐘，以辦理各項跨行服務驗證，必要時得適度延長，同時段各金融機構服務不受影響，亦即各金融機構仍可全時提供民眾自行服務，本次演練期間，民眾如有提領現金等需求，請選擇開戶銀行ATM辦理。演練期間，如遇不可抗力或非預期事件，致需變更或啟動緊急應變計畫，將另案通知金融機構，並透過網站周知民眾。

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