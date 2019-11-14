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要求翁山蘇姬受制裁！　緬甸羅興亞人跨國提起法律訴訟

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▲▼翁山蘇姬，羅興亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲翁山蘇姬第一次面臨羅興亞人的法律控告。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

人權組織「羅興亞人與拉丁美洲人」13日在阿根廷提告，指控緬甸政治領袖、軍方高層必須對羅興亞人的生存危機負責，接受法律制裁，其中也包括實質上的總理翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。據了解，羅興亞人2017年與警方發生衝突，當局下令攻擊、驅離，造成平民死傷，數十萬人逃到鄰國孟加拉，成為難民。

根據《法新社》，「羅興亞人與拉丁美洲人」13日援引「普遍管轄權」，在阿根廷提起訴訟。他們指控，羅興亞人已經受到「生存威脅」，要求緬甸武裝部隊總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）、翁山蘇姬等政府與軍方領袖為此接受法律制裁。

▲▼羅興亞族難民。（圖／路透）

▲緬甸羅興亞組織（BROUK）指控當局強迫他們逃離家園。圖為羅興亞難民。（圖／路透）

律師奧耶（Tomas Ojea）表示，這項控訴旨在「對於種族滅絕的犯罪者、共犯與掩飾幫兇實施法律懲罰。」緬甸羅興亞組織（BROUK）主席敦欽（Tun Khin）也提到，「幾十年以來，緬甸當局試圖把我們限制在貧民窟裡，強迫我們逃離家園，甚至殺害、消滅我們。」

據了解，「普遍管轄權」是國際法的原則之一，如果犯罪嚴重到可能危害全人類，不論被指控者與受害者的國籍、居住地，各國都有權提起訴訟，要求懲罰。

《衛報》報導，翁山蘇姬是緬甸的總統府辦公室部長、國務資政與外交部部長，被視為實質上的總理，她1991年獲頒諾貝爾和平獎，如今卻是第一次面臨關於羅興亞人的法律指控。

▲▼緬甸的羅興亞人，受到壓迫只能逃往孟加拉的難民營。（圖／達志影像／美聯社）。

▲羅興亞人逃往孟加拉的難民營。（圖／達志影像／美聯社）。

根據BBC，羅興亞人是緬甸的穆斯林少數族群，擁有自己的語言與文化，大多居住在與孟加拉接壤的若開幫（Rakhine），但始終沒有被政府視為公民，時常被定義為非法移民。當地武裝分子2017年8月25日攻擊哨站，殺害數名警官，引發維安部隊的回擊。根據聯合國，許多村莊被燒毀，平民受到攻擊、強暴或殺害，數十萬人逃到孟加拉，生活於難民營之中。

►以為大選開啟民主…翁山蘇姬上台「衝突反加劇」　緬甸記者揭真相遇死亡威脅

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