美參議院最快本周審議《香港人權與民主法案》　22日前完成立法

▲ 香港示威民眾10月14日出席「香港人權民主法案集氣大會」。(圖/路透社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

香港眾志稍早在臉書宣布,經美國共和民主兩黨人士證實,參議院針對上月在眾議院通過的《香港人權與民主法案》(Hong Kong Human Rights and Democracy Act)開綠燈,最快將在本週內開始審議法案,並在22日感恩節假期開始前完成立法程序。

香港眾志說明,提案人共和黨籍參議員、美國國會及行政部門中國問題委員會主席魯比奧(Marco Rubio)美東時間13日下午在眾議院外交事務委員會主席恩格爾(Eliot Engel)、參議院外交關係委員會主席里施(Jim Risch)陪同下,與參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)會面,商討香港問題,達成以上共識。

會面結束後,魯比奧在推特發文表示,今天參議院在這項法案上取得非常重要的進展。他事後向場外記者說明,預期參議院很快就會有動作,相信年底前就能通過法案。他指出,無論是一致同意法案通過或在院會花時間處理,參議院都應該有所作為,「現在就是採取行動的時候。」

Made VERY significant progress today on #PassHKHumanRightsAndDemocracyAct in the Senate.