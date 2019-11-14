美參議院最快本周審議《香港人權與民主法案》　22日前完成立法

▲ 香港示威民眾10月14日出席「香港人權民主法案集氣大會」。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

香港眾志稍早在臉書宣布，經美國共和民主兩黨人士證實，參議院針對上月在眾議院通過的《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）開綠燈，最快將在本週內開始審議法案，並在22日感恩節假期開始前完成立法程序。

香港眾志說明，提案人共和黨籍參議員、美國國會及行政部門中國問題委員會主席魯比奧（Marco Rubio）美東時間13日下午在眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、參議院外交關係委員會主席里施（Jim Risch）陪同下，與參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）會面，商討香港問題，達成以上共識。

會面結束後，魯比奧在推特發文表示，今天參議院在這項法案上取得非常重要的進展。他事後向場外記者說明，預期參議院很快就會有動作，相信年底前就能通過法案。他指出，無論是一致同意法案通過或在院會花時間處理，參議院都應該有所作為，「現在就是採取行動的時候。」

Made VERY significant progress today on #PassHKHumanRightsAndDemocracyAct in the Senate. — Marco Rubio (@marcorubio) November 13, 2019

《香港人權與民主法案》在美國眾議院獲得跨黨派支持，上月15日通過，但參議院遲遲未安排全體表決。參議院表決通過後，參眾兩院還得協調出一致版本，才能交由總統川普（Donald Trump）簽署後生效。但白宮正忙於與中國的貿易談判，川普也還未表態他是否會簽字。

外界此前普遍猜測，麥康諾刻意拖延表決是為避免在美中協商第一階段貿易協議細節之際激怒北京。但隨著港警日前首度攻入校園，各地衝突升級、流血事件頻傳，加上兩黨議員不斷呼籲推動立法，可能使麥康諾態度鬆動。他12在參議院發表談話時也批評道，北京當局的掌控欲永遠無法得到滿足，承諾與參議員合作，尋求強而有力且程序上可行的方案，解決香港問題。

反送中示威持續數月，港警日前首度攻入校園，不斷對學生施放催淚彈及橡膠子彈。眼看衝突升級，里施12日出面呼籲參議院盡早通過立法，支持捍衛民主的香港示威者。國會助理當天透露，里施等人13日會與麥康諾會面，爭取將法案安排進議程的可能性。

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