中油海外投資的天然氣回收囉！澳洲首船今抵台　自有油氣占比逐年提高至3.43%

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澳洲首船液化天然氣抵台　中油：自有油氣占比逐年可望提高至3.43%

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▲台灣中油董事長歐嘉瑞（左三）表示，澳洲普陸案將能有效提高自有油氣占比約1%。（圖／記者林淑慧攝）

▲台灣中油董事長歐嘉瑞（左三）表示，澳洲普陸案將能有效提高自有油氣占比約1%。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

新南向政策成果再添一樁！台灣中油公司今（14）日表示，公司參與澳大利亞普陸開發案分得的首船液化天然氣已抵達台灣，中油董事長歐嘉瑞表示，澳洲普陸案將能有效提高自有油氣占比約1%，並能逐年提高至110年之3.43%，擴增自有油源可期。

普陸液化天然氣開發案位於西澳布魯姆東北方475公里處，其浮式液化天然氣船結合天然氣接收、處理、分離、液化、儲存及輸出等作業於一船，是世界最大的浮式液化天然氣計畫。

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中油表示，普陸氣田自107年12月開井生產後，第一船凝結油、液化天然氣及液化石油氣分別於今年3月、6月及7月啟運。台灣中油分得第一船液化天然氣於11月5日由浮式液化天然氣船完成裝船啟運，11月12日運抵高雄永安港。

歐嘉瑞指出，台灣中油依參加比例（5%），預計於110年進入生產高峰期，預估每年約可分得液化天然氣、液化石油氣及凝結油合計約280萬桶油當量，普陸案將能有效提高自有油氣占比約1%，可自107年之2.17%逐年提高至110年之3.43%。

台灣中油表示，普陸液化天然氣開發案經營人為荷蘭殼牌（SHELL）公司，台灣中油於102年參與該案，其他合作公司包括日本INPEX公司及韓國KOGAS公司。澳大利亞去年名列台灣第二大液化天然氣進口國，且為中油油氣探採目標國家之一，未來將積極拓展油氣探採業務，期能擴增自有油源。

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台灣中油天然氣歐嘉瑞

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