財訊／2020投資密碼：大型科技成長股

文／洪綾襄

美國費雪投資創辦人費雪（Ken Fisher）應《財訊》邀請，將於11月21日出席「財訊影響力論壇」，針對2020年投資人該如何布局，搶先分享他的最新觀察。

費雪認為，最近全球的經濟數據疲弱，只是放緩而非衰退，明年降息空間也相當有限，這也促使他將目光轉向大型股。「目前，我主要的投資組合是大型成長股，這與利率環境無關；我認為我們正處於在牛市後期，此時投資人並不大膽，他們不想要押寶經濟敏感的小型價值公司，而偏好具有家喻戶曉的全球知名度、可靠的增長和毛利率，並準備好未來擴張資金的好公司，因此，要就投資最大的，而我指的是那些市值超過全球加權平均值的股票。」目前，全球加權平均值約為1730億美元（約5.4兆元台幣）。

他認為，科技主導未來成長，因此任何與科技或加入科技因素的企業都將受惠，例如知名的尖牙股（臉書、蘋果、亞馬遜、網飛及谷歌）。除此之外，台灣和其他快速成長的新興經濟體的富裕人士愈來愈多，奢侈品也將有所表現。「我也喜歡健康照護產業中的醫藥與生技產業，這些產業也在新興亞洲快速成長。」

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對市場如此樂觀，是否會做相關避險？費雪表示，他的對沖策略很簡單，就是多元配置低相關性的股票類別；因此，儘管他很看好科技股，不太看好核心消費，但並沒有忽略後者。

「說直接一點，只有在你相信熊市正在發生時，才需要降低股票曝險，增加債券、現金，放空指數，選擇權部位的對沖才有意義。然而，對於長期投資者而言，在牛市中做期指對沖通常成本過高，往往是投資者犯的最大的錯誤，而且他風險並沒有減少。」他提醒。…(本文節自財訊594期，詳全文)

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