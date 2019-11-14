財訊／三星啟動兆元大投資　企圖彎道超車台積電

文／林宗輝

台積電在今年十月宣布投入史上最高的資本支出，引發市場熱議，但早在今年4月時，韓國半導體大廠──三星電子就已經宣布，未來十年要投入1157美元，換算達3兆元台幣以上的資金規模，改善晶圓製造技術與設備，衝刺非記憶體半導體與晶圓代工業務。

未來三星每年平均都會在相關部門，投入上百億美元的規模。三星的目標非常明確，就是要「彎道超車」，把台積電從龍頭的位置上拉下來！

半導體雙強對決 三星動作大，沒說的是…

請繼續往下閱讀...

從這個角度來看，便不難理解台積電為何要積極擴大投資，除了維持技術領先，更重要的是，面對三星的急起直追，台積電一定要拉大與三星的距離，全球半導體雙強正展開一場擴大資本支出的研發戰！

追根究柢，三星的投資布局主要是配合韓國政府的國家政策，韓國總統文在寅於4月參訪三星電子京畿道華城廠時，公開宣示政府培植系統半導體的決心：2030年要達成全球晶圓代工第一，晶片設計全球市占10%的目標。為此，韓國政府要在未來10年投資80兆韓元，一方面鼓勵相關業者的投資與研發，一方面創造公部門需求，同時也在教育政策著手，在未來10年培養出1萬7千名相關工程師。

韓國政府的投資計畫乍看之下野心十足，但其實這主要是為了過去的政策填坑補洞。

過去幾年韓國高度倚賴中國市場，投資研發也不夠積極，許多晶片設計業務被中國業者取代，造成韓國相關的業者營收大減，加上因為景氣影響，記憶體需求成長減緩甚至衰退，導致價格瀕臨崩盤，逼不得已只好另尋出路。

不可輕忽的對手 投入晶片製造來勢洶洶

茂德科技副總經理林育中表示，韓國的半導體政策嚴格來說創意不足，但架構完整，執行力強，因此不可輕忽。

作為半導體技術領域的龍頭企業，三星自然被政府寄予厚望，由於記憶體相關產業未來數年需求恐怕很難回溫，因此配合政策，轉向邏輯晶片設計以及晶圓代工服務。

根據三星的規畫，在相關資金應用比重方面，廠房設備總計約522億美元，技術研發則約635億美元左右。務。…(本文節自財訊594期，詳全文)

延伸閱讀：

美國為什麼一定要邀台積電赴美設廠？劉德音回答透端倪

成立逾30年、股價衝破300元 跟著台積電賺不停！