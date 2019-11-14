Google明年將推「Cache」支票帳戶服務　與蘋果、臉書爭奪科技金融商機

▲Google聯手花旗集團，計畫於明年推出支票帳戶服務。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

為了與蘋果、臉書競爭金融科技市場，Google聯手花旗集團和史丹福聯邦信用合作社，計畫於明年推出推行一項名為「Cache」的網路銀行和支票帳戶服務，透過Google Pay應用程式提供支票帳戶服務，用戶獲得Google的支票帳戶後，可與Google Pay掛鈎。

此項服務並非由Google直接經手使用者金融帳戶，而是轉由花旗集團與史丹福聯邦信用合作社提供相關金融服務，並且透過Google網路平台運作，預計明年上線。

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Google的支付服務經理森古塔（Caesar Sengupta）表示，與其他高科技公司在金融項目上採取的措施相比，Google在為客戶服務時，將把其金融機構合作夥伴放在核心位置。不像是蘋果與高盛共同推出了Apple Card信用卡。

谷歌表示，除了基本的金融服務外，它還打算為消費者和銀行推行產品革新，包括忠誠度檢測。另外，也在考慮「Cache」是否要收費，但按照森古塔的說法，再與現有的大多數支票帳戶相比，不收費絕對會成為一大優勢。

而有鑑於消費者對於向大型科技公司提供個人資訊感到疑慮，像是目前聯邦監管機構已對Google和臉書展開調查，確認是否對用戶訊息擁有過多的控制權。對此，Google強調不會出售支票帳戶客戶的財務數據。

同時，Google表示不會對外銷售使用者帳戶隱私，而是會運用旗下網路資源強化網路銀行使用體驗，藉此打造更便利的數位銀行服務。

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