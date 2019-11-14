紡織品整合行銷與商機開發計畫26日發表成果　邀聚陽等三業者分享經驗

▲ 紡拓會組團赴海外拓銷，圖為上海MODE展。（資料照／紡拓會提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

經濟部國際貿易局委託紡拓會執行之108年度「紡織品整合行銷與商機開發計畫」訂於11月26日舉行計畫成果發表會，除靜態陳列計畫執行成果之外，並邀請大統新創、富泰企業及聚陽實業等3家受輔導廠商分享寶貴的行銷經驗。

此外，發表會同時也舉辦展覽形象區數據分析成果應用分享會，另因應紡織產業永續環保的國際趨勢，特別邀請安侯永續發展顧問公司黃正忠董事總經理就「2020後不被品牌綁架的紡織永續尖兵」主題發表演說。

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經濟部國際貿易局為協助我紡織業者提昇國際行銷能力，持續促進我國優勢紡織品在國際市場上的佔有率，自102年起推動「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，為延續計畫成效，並自106年起將計畫期程延長為3年（106至108年），本年為本期程第3年。

該計畫本年度在歐美及新南向市場規劃多項拓銷活動，包括組團赴海外door-to-door拓銷、邀請國際買主來台辦理採購洽談會、組織業者赴新興市場辦理通路布建與參訪，以及於國際重要紡織展進行聯合推廣及辦理新產品發表會等，預估創造商機逾7,500萬美元。

▲ 紡拓會海外拓銷活動帶來7500萬美元商機，圖為2019年秋冬季Kingpins牛仔精華展。（資料照／紡拓會提供）

紡拓會指出，本年度共有15家紡織廠商入選為本計畫「客製化行銷輔導措施」並獲得政府輔導款之挹注，包括大統新創、友良高科技、佳和實業、佳紡國際、宜新實業、南良實業、南緯實業、展頌公司、崇躍實業、富泰企業、翔定興業、詠祥紡織、集盛實業、聚陽實業、黛莉公司等，經由該計畫之協助，在行銷方式及企業形象都有創新作法及斬獲。

紡拓會表示，特別將本期程3年度受輔導廠商的計畫執行心得及行銷經驗彙整編撰出版「106-108年度紡織品整合行銷與商機開發計畫成果彙編」與各界分享。經濟部國際貿易局頃已公告於明（109）年繼續推動本計畫，紡拓會歡迎未曾接受本計畫輔導之業者，踴躍參與提案。

「紡織品整合行銷與商機開發計畫」訂於11月26日於紡拓會17樓會議室舉行計畫成果發表會，紡拓會表示，歡迎踴躍報名參加，相關報名資訊可至計畫網站查詢。