　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

紡織品整合行銷與商機開發計畫26日發表成果　邀聚陽等三業者分享經驗

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 紡拓會,上海,MODE展。（圖／紡拓會提供）

▲ 紡拓會組團赴海外拓銷，圖為上海MODE展。（資料照／紡拓會提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

經濟部國際貿易局委託紡拓會執行之108年度「紡織品整合行銷與商機開發計畫」訂於11月26日舉行計畫成果發表會，除靜態陳列計畫執行成果之外，並邀請大統新創、富泰企業及聚陽實業等3家受輔導廠商分享寶貴的行銷經驗。

此外，發表會同時也舉辦展覽形象區數據分析成果應用分享會，另因應紡織產業永續環保的國際趨勢，特別邀請安侯永續發展顧問公司黃正忠董事總經理就「2020後不被品牌綁架的紡織永續尖兵」主題發表演說。

請繼續往下閱讀...

經濟部國際貿易局為協助我紡織業者提昇國際行銷能力，持續促進我國優勢紡織品在國際市場上的佔有率，自102年起推動「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，為延續計畫成效，並自106年起將計畫期程延長為3年（106至108年），本年為本期程第3年。

該計畫本年度在歐美及新南向市場規劃多項拓銷活動，包括組團赴海外door-to-door拓銷、邀請國際買主來台辦理採購洽談會、組織業者赴新興市場辦理通路布建與參訪，以及於國際重要紡織展進行聯合推廣及辦理新產品發表會等，預估創造商機逾7,500萬美元

▲▼ 2019年秋冬季Kingpins牛仔精華展。（圖／紡拓會提供）

▲ 紡拓會海外拓銷活動帶來7500萬美元商機，圖為2019年秋冬季Kingpins牛仔精華展。（資料照／紡拓會提供）

紡拓會指出，本年度共有15家紡織廠商入選為本計畫「客製化行銷輔導措施」並獲得政府輔導款之挹注，包括大統新創、友良高科技、佳和實業、佳紡國際、宜新實業、南良實業、南緯實業、展頌公司、崇躍實業、富泰企業、翔定興業、詠祥紡織、集盛實業、聚陽實業、黛莉公司等，經由該計畫之協助，在行銷方式及企業形象都有創新作法及斬獲。

紡拓會表示，特別將本期程3年度受輔導廠商的計畫執行心得及行銷經驗彙整編撰出版「106-108年度紡織品整合行銷與商機開發計畫成果彙編」與各界分享。經濟部國際貿易局頃已公告於明（109）年繼續推動本計畫，紡拓會歡迎未曾接受本計畫輔導之業者，踴躍參與提案。

「紡織品整合行銷與商機開發計畫」訂於11月26日於紡拓會17樓會議室舉行計畫成果發表會，紡拓會表示，歡迎踴躍報名參加，相關報名資訊可至計畫網站查詢。

ET快訊
快訊／吳敦義暴走了！黨主席過去都是選總統的「我選有過分嗎」
真的跳海了！他反對國民黨不分區名單　安平港一躍而下
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

中油海外投資的天然氣回收囉！澳洲首船今抵台　自有油氣占比逐年提高至3.43%

立委痛批公平會　開罰建案廣告不實不符比例原則

紡織品整合行銷與商機開發計畫26日發表成果　邀聚陽等三業者分享經驗

鴻海重回90元大關　郭台銘個人持股市值達1222億元...10月初以來身價大增265億

不畏市場波動！靠ETF分散風險　三大投資策略幫投資人穩守獲利

新台幣開盤貶值1.7分　以30.52元兌1美元開出

蘋果股價走揚帶動蘋概股表現　台股今開盤上漲20點

美股開低走高　激勵台指期開盤上揚27點　　

受惠戒癮含片、抗癌藥外銷　美時前3季EPS 2.17元創新高

貿聯-KY第3季EPS 4.48元　優於去年同期表現

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

中油海外投資的天然氣回收囉！澳洲首船今抵台　自有油氣占比逐年提高至3.43%

立委痛批公平會　開罰建案廣告不實不符比例原則

紡織品整合行銷與商機開發計畫26日發表成果　邀聚陽等三業者分享經驗

鴻海重回90元大關　郭台銘個人持股市值達1222億元...10月初以來身價大增265億

不畏市場波動！靠ETF分散風險　三大投資策略幫投資人穩守獲利

新台幣開盤貶值1.7分　以30.52元兌1美元開出

蘋果股價走揚帶動蘋概股表現　台股今開盤上漲20點

美股開低走高　激勵台指期開盤上揚27點　　

受惠戒癮含片、抗癌藥外銷　美時前3季EPS 2.17元創新高

貿聯-KY第3季EPS 4.48元　優於去年同期表現

反送中延燒校園　原前往香港美國、英國交換生轉台大就讀

哈登轟47分不讓快艇逆轉　比佛利要命犯規釀禍、瑞佛斯暴怒遭驅逐

向郭柯示好？若不滿國民黨不分區名單…張善政：還有民眾黨可以投

美海關無故抽查旅客手機筆電！　聯邦法院判違憲：需提出合理懷疑

高雄2女車禍「短褲妹躺地23分鐘」…救護車遭質疑晚派！消防局：加強訓練

隼鳥2號幫「龍宮」拍告別照片　採土壤樣本花一年帶回地球

美軍留敘利亞「只為石油」！　川普狠打臉自家人

初生男嬰「全身發紫昏迷」！拔管前...父母抱起道別突睜眼甦醒

15天犯5性侵案！英男拿電線綑嫩媽「逼聽子女哭喊聲」　71歲老婦也受害

12強／「卡韓」險棋　中華隊這招能淘汰韓國直取奧運門票

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

財經熱門新聞

華碩第3季EPS7.6元創8季新高　新成立「智慧物聯網事業群」

一切靠自己！單身族必學3大理財術

108Q3最新有線電視訂戶跌破500萬

林百里很忙　預告5G、AI成大國博弈戰場

5G競標審查面談　台灣之星：針對獲取執照會全力以赴

韓國瑜、馬英九批綠電太躁進　經長：太陽能發電已成長三倍

中華電員工109年調薪3%

影／紅色供應鏈崛起　天王分析師爆台股隱憂

銀行業首例！星展銀年底前要撤全台ATM　金管會：要報請同意

鴻海重回90元　郭台銘持股市值達1222億...10月初來身價大增265億

敦泰Q3轉正　Q4淡季不淡

全台零錢存款機公開　5銀行存硬幣超省力

受惠戒癮含片、抗癌藥外銷　美時前3季EPS 2.17元創新高

新台幣開盤貶值1.7分　以30.52元兌1美元開出

更多熱門

相關新聞

臺灣永續丹寧紡織品前進阿姆斯特丹　預估帶來百萬美元商機

臺灣永續丹寧紡織品前進阿姆斯特丹　預估帶來百萬美元商機

「2019年秋冬季Kingpins牛仔精華展」甫於10月24日於阿姆斯特丹展覽完畢。本次紡拓會組團參加廠商共有496創新時尚、台元紡織、南杰紡織、源雲紡及年興紡織等業者，進行臺灣環保紡織品聯合推廣，共同展出各式創新的丹寧布料。據紡拓會統計，本項活動預估為臺灣廠商帶來100萬美元商機。

臺灣品牌前進MODE上海展　融合「永續時尚」打造2020春夏新裝

臺灣品牌前進MODE上海展　融合「永續時尚」打造2020春夏新裝

影／聚陽全力打進運動服裝市場　董事長周理平：明年可維持穩定成長

影／聚陽全力打進運動服裝市場　董事長周理平：明年可維持穩定成長

市場有量無價...王文淵看壞明年景氣　徐旭東相對樂觀看待

市場有量無價...王文淵看壞明年景氣　徐旭東相對樂觀看待

徐旭東問王文淵穿什麼內褲　老友幽默對話笑翻紡織展開幕會場

徐旭東問王文淵穿什麼內褲　老友幽默對話笑翻紡織展開幕會場

關鍵字：

紡拓會聚陽大統新創富泰

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

李威悼許瑋倫！連12年不忘「11月13日」　

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

女友買多功能月曆！他淚嘆：人生變黑白

更多

最夯影音

更多
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面