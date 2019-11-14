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菜鳥「1天準時下班」被踢出群組！主管訓話2點...網全震驚：可怕的陋習

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▲▼工作,上班,上班族,電腦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲主管竟點明，上課帶電腦做事，或假裝有事做，才不會看起來太閒。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

「準時下班是不是錯了。」一名網友剛到職3周，由於工作量還不大，基本上都能6點準時下班，然而公司的加班文化，讓他彷彿成了罪人，甚至被主管直接踢出群組；更傻眼的是，就連新人訓練課程，都要他帶電腦裝忙，根本本末倒置。

男網友在dcard寫下長文訴苦，還在菜鳥階段的他，並沒有太多事情要忙，所以在下班前一定能完成，「不過公司有加班文化，大家都很晚走，跟我一組的同事甚至每個月加班時數爆表，但公司都會照勞基法給加班費，而主管感覺也很希望我開始加班了。」

請繼續往下閱讀...

當初，男網友才到職沒幾天，主管便關心他的適應程度，同時還以開玩笑的口吻說，「哈哈那你可以開始加班了。」不過，他有先聲明，每周三晚上固定會去上英文會話課，而這個課在工作前就已經上一陣子了，那時對方表示了解，並沒有反對。

▲菜鳥「準時下班」被踢出群組！主管訓話2點...網全震驚：可怕的陋習。（圖／翻攝自dcard）

▲網友都勸別繼續待了。（圖／翻攝自dcard）

原po表示，這兩周是公司的新人訓練，他都在上課，有鑑於公司的不成文規定，所以即使到了下班時間，他還是會裝忙一下，拖個1小時左右再離開，一直到這周三，為了上英文課，他6點一到便起身收東西，然後跟主管打個招呼就下班，結果睡前滑手機時，他赫然發現竟被主管踢出小組的Line群組。

緊張的他立刻詢問組裡的其他前輩，而對方幫忙詢問後，叫原po先不用太擔心，主管隔天會再跟他說明。後來，主管大致提出2點，希望他能改進，首先是在工作上能更積極一點，他直言，「這個我可以接受，可能我應該更主動地詢問前輩工作的事情。」

然而第二點卻讓他相當衝擊，「他說這幾天新人上課，我連電腦都不帶去，雖然認真上課很重要，但應該帶電腦去那邊做事，就算沒事也至少做做樣子，才不會讓別的部門說閒話，好像我們很閒。」

▲▼男友,辦公,上班。（圖／pixabay）

▲這幾天他都8、9點才敢下班。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，男網友忍不住想反駁，「公司設計這些課程不就是希望我們認真聽，更快了解公司的工作跟業務，為什麼還要去那邊工作？我覺得認真上課也是對講師的尊重，況且課程結束後，還要每個人輪流上台發表新人訓練的感想。」

最後，主管並沒有說明，為何把他踢出群組，而且到現在也還是一樣的狀態，「後來幾天我都8、9點才敢下班，還有這幾天主管突然給了我很多作業要我完成。」

看完原po的職場經歷，網友們不禁搖頭感嘆，「台灣的加班文化，真的是職場的陋習欸」、「帶筆電去其實就是做樣子，如果你不習慣這樣的公司還要撐下去嗎」、「爛主管，建議離職」、「怎麼聽起來跟我們公司那麼像」、「大家都加班只是顯得效率很差吧」、「過沒多久應該就會告訴你不適合，再找其他工作吧」。

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