呼籲為港發聲！　美前駐聯大使：香港若倒　下一個就是台灣！

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記者詹雅婷／綜合報導

香港示威抗爭越演越烈，當局已宣布中學、幼稚園15日至17日繼續停課，目前確定今明2天會有284名在港台生返國。美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）12日再度呼籲美國人民站在抗爭者這一邊，為他們發聲，因為他們正在捍衛自身自由，「如果香港倒下，下個就輪到台灣（If Hong Kong falls, Taiwan is next）」。

福斯新聞台「每日簡報」（The Daily BRIEFING）主持人達娜佩里諾（Dana Perino）在節目中表示，香港示威抗爭迄今持續數月，情勢恐怕變得更加嚴重暴力，同時向海利提問「美國是否該為他們多多發聲？」

海利坦言，北京政府始終傾向讓街頭抗爭者噤聲，「我們應該要運用我們力量，為那群正在捍衛自身自由的人發聲…如果香港倒下，台灣將會是下一個。這也是為什麼美國人民必須要來關注香港人民現在企圖爭取的事。」

對此，外交部在推特轉發節目片段，感謝海利支持港台，強調「我們和香港人民站在一起，尋求自由民主，譴責警察在校園的攻擊，朝市民發射致命武器。」

事實上，海利早在今年8月就曾說過類似的話。她當時提到，中國的政治、外交、經濟與軍事行動都有越來越擴張的跡象，如果中方不會替「壓垮香港」付出代價，下一個舉措可能就是使用武力掌控台灣。

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