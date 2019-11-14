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美軍留敘利亞「只為石油」！川普打臉自家人…再曝：艾爾段和庫德族關係好

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▲▼ 美國總統川普13日在白宮會見土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲ 美國總統川普13日在白宮會見土耳其總統艾爾段。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普13日在白宮會見土耳其總統艾爾段，但談及美軍留守敘利亞議題時，他再次強調美軍留在敘利亞的關鍵因素就是石油，「我們保住了石油，石油是安全的，我們留下軍隊只為石油（only for the oil）。」只不過，這番說詞狠狠打臉自家人，因為五角大樓聯合參謀部副主任伯恩7日曾出面澄清，美軍主要任務是擊敗伊斯蘭國（IS），保護油田屬於次要任務。

綜合CNBC等外媒報導，土耳其喊停出兵敘利亞迄今不到一個月，艾爾段遠赴美國華府與川普見面。在2人的會談中，川普強調艾爾段與庫德族人關係很好，且許多住在土耳其境內的庫德族人得到當局多方面的照顧，包括醫療健保、教育等，「我們和庫德族人關係很好，我們和他們一起成功擊敗IS。順便說一下，我認為艾爾段總統和庫德族有很好的關係。」

美國與土耳其間的關係目前正處於緊張之際，其中一大原因正是安卡拉政府向俄羅斯購買S-400系統。但川普與艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）此次會面的談話氣氛並未因此凝結，更大力讚揚雙方友好關係，且川普還說自己是艾爾段的超級粉絲。這也顯示，儘管美國、土耳其之間在政策方面有分歧，但川普仍力挺艾爾段。

►力勸土耳其「放棄俄羅斯S-400系統」　川普：帶來非常嚴重挑戰

▲▼美國總統川普（Donald Trump）在白宮會晤土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

除此之外，美軍留守敘利亞一事也是外界矚目焦點之一。川普10月27日曾提到，將會有少數士兵留守在敘利亞「有石油的地方」，確保油田的安全；但事後川普政府的官員紛紛出面說明，強調美軍留守的主要任務目標是擊敗伊斯蘭國。不過，川普13日談及美軍在敘利亞議題時，脫口「我們留下軍隊只為石油（only for the oil）」，成為外界矚目焦點。

事實上，美國參謀長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席麥利（Mark A. Milley）10日曾說，會有約莫500名士兵留守敘利亞東北部，防衛當地的伊斯蘭國勢力，認為只要敘利亞境內還能看見伊斯蘭國的影子，美軍就有必要持續駐守。此外，五角大樓聯合參謀部副主任伯恩（William Byrne）7日曾出面澄清，美軍主要任務是擊敗IS。

►美軍全數撤離敘北→500人留守　軍方高官：持續打擊IS

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