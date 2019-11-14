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阿里巴巴啟動香港IPO！預計籌資4095億元...創港股9年來最高金額　11月26日上市

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▲▼阿里巴巴 Alibaba 。（圖／路透社）

▲阿里巴巴有望成為港股自2010年以來最大IPO。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

中國電商巨頭阿里巴巴集團（紐交所代碼：BABA），已經在香港聯合交易所提交初步招股文件，計劃透過全球發售5億股新發行普通股，並在香港聯合交易所主板上市。聯席保薦人為中國國際金融股份公司和瑞士信貸。

路透社援引一份投資說明草案，稱阿里巴巴集團計畫籌集134億美元資金（約合新台幣4095億元），為擴張計劃提供資金，可望成為港股自2010年以來最大IPO，發行價格將在11月20日確定，11月26日在香港開始交易。

請繼續往下閱讀...

此次發行將成為香港近9年來最大規模的股票發行，根據阿里巴巴招股書顯示，目前軟銀持股25.8%、馬雲持股6.1%、蔡崇信持股2%，其他高管持股0.9%。公眾持股65.2%。

阿里巴巴在2014年在美股上市，籌資250億美元，至今仍是首次公開募股（IPO）最高金額案例。根據資誠（PWC）的報告，2019全球前10大市值企業由皆科技業及電子商務產業主導，其中阿里巴巴排行第七。

據外媒透露，阿里巴巴集團的美國存託股將繼續在紐交所上市，每一份美國存託股代表8股普通股；此次上市完成後，集團香港上市股份與紐交所上市的美國存託股可互相轉換。這意味著，阿里巴巴集團將成為首個同時在中國香港和美國紐約兩地上市的中國互聯網公司。

早在2013年，阿里巴巴首次IPO，香港就是首選地，但因為合夥人制度與港交所不同，阿里巴巴後來選擇到美股上市。2018年4月，港交所開始啟用 IPO 新規，接受「同股不同權」等新興新創產業公司上市申請，也就是股權有大小之分，不是一視同仁，阿里巴巴因此又到港股第二上市。

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