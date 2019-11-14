初生男嬰「全身發紫昏迷」！拔管前...父母抱起道別突睜眼甦醒

A baby boy who was born blue and lifeless opened his eyes moments after his parents were told he had moments to live and to say their goodbyes to him.



Oscar Bedford, who’s now 18 months old, was born unconscious at Leicester Royal Infirmary.



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實習記者賴韻如／綜合報導

生命總是充滿奇蹟！英國一名小男嬰剛出生就沒有生命跡象，無論醫生多努力急救，都無法讓他甦醒。正當醫生在拔管前，男嬰的父母抱起他悲傷地道別時，男嬰竟突然睜開眼睛，並奇蹟地活了下來，現在已經1歲半了。

據《每日郵報》報導，男嬰奧斯卡．貝德福德（Oscar Bedford）出生在萊斯特皇家醫院（Leicester Royal Infirmary）中，他剛出生時就全身發紫、毫無生命跡象，醫生經過一連串拯救卻毫無動靜，最後只好無奈決定將男嬰從保溫箱取出，並把26歲媽媽切爾西（Chelsea）和父親格雷格（Greg）帶進一個小房間內，讓他們去見兒子最後一面。

▲沒生命跡象的奧斯卡奇蹟復活。（圖／翻攝自GoFundMe）



切爾西回憶道，「當時醫生說，奧斯卡從保溫箱取出後，會在幾分鐘甚至幾秒鐘內離開。」當時切爾西擔心母親再也沒有機會見到自己的孫子，決定讓奧斯卡和母親視訊通話，沒想到在通話中，奧斯卡竟突然睜眼，不可置信的切爾西說，「他的眼睛終於睜開了，我感覺就像做夢一樣，這是世界上最好的感覺了。」

然而，雖然奧斯卡奇蹟般的醒來，但醫生仍建議切爾西和格雷格不要抱著太大期望，因為奧斯卡還患有癲癇症，並沒有完全脫離險境，所幸奧斯卡最後仍順利出院回到家中。切爾西說，奧斯卡現在雖然已經18個月大了，但仍像一個3個月以下的嬰兒一樣；他雖然有一點失明，但卻很喜歡燈光，也很喜歡聽到新的聲音及聽音樂。」

▲奧斯卡現在已經1歲半。（圖／翻攝自GoFundMe）



切爾西表示，「1個月前奧斯卡才進加護病房，我們都很擔心即將要失去他，我不知道我還能和奧斯卡一起生活多久，但是當他還在世時，我覺得他值得擁有一切，特別是在經歷這些所有困難後。」切爾西也透露，自己和丈夫在為奧斯卡籌集醫療費用的基金之外，她也再次懷孕，準備迎接奧斯卡的妹妹進入這個世界。