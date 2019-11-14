日高中生弄丟無線耳機…查定位「左耳台北、右耳東京」　網友笑翻：臉超大

▲日本一名高中生不慎將一支無線耳機掉在台灣。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

藍牙耳機因為沒有線的阻礙，使用上更為方便又時尚，然而，也更容易弄丟。日本東京一名高中生就不慎弄丟耳機，沒想到他用定位系統一查，「左耳在台北、右耳在東京」，相隔一個東海，相當尷尬。故事也引起網友大笑「你的臉是多大」、「原來這就是所謂的音樂無國界啊」。

「再見了我的左耳耳機，至今為止謝謝了！」日本高中生しめじ（simezi）在推特發文表示，日前前往台灣進行4天3夜的戶外教學，開心的玩了九份、中正紀念堂等景點，不料最後一天卻不慎將左耳耳機遺留在台灣的飯店內，直到在機場才發現。

回到日本後，他透過定位系統想查出耳機掉落地點，結果竟是「左耳在台北、右耳在東京」，相隔了2100公里，只好難過的PO文悼念耳機並道別。故事之後獲得22萬個讚、逾6萬則轉發，不少網友笑翻直呼「超級好笑」、「你的臉也太大了」、「原來這就是所謂的音樂無國界啊」。

也有許多好心人留言「下禮拜會去台灣戶外教學，要幫你拿回來嗎」、「我是住在台灣的日本人，應該可以幫你連絡飯店寄回去喔」，甚至有台灣人說自己將去日本出差，願意幫忙送過去。另外則有網友期待「希望奇蹟般的耳機歸還過程可以拍成電影」。

不過原PO透露，自己已經買了新耳機，感謝大家幫忙的心意，「台灣的大家也太溫柔了吧！大家都說要幫我！」直呼自己去台灣真的感受到台灣人的友善。