鴻海重新站回90元大關　郭台銘個人持股市值達1222億元

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海 （2317） 第3季財報繳出三率三升的好成績，推升今（14）日股價開盤衝上91.4元，漲幅1.8%，重新站回90元大關，市值來到1.26兆元，若以最大股東郭台銘持股粗估，個人持有鴻海股票的市值來到1222億元。

鴻海今年第3季營收1兆3877億元，季增20%，年增1%；本季歸屬母公司淨利約306.64億元，季增80%，年增23%；基本每股稅後盈餘2.21元，季增80%，年增41%；累積今年前3季營收3兆6018億元，歸屬母公司淨利約675.42億元，基本每股稅後盈餘4.87元。

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鴻海今年第3季財報繳出三率三升的好成績，毛利率從去年同期的5.87％提升到6.01％；營業利益率則從去年同期的2.28%提升到2.41%；淨利率更是從去年同期的1.81％提升到2.21%，推升鴻海股價今日開盤衝上91.4元，重新站回90元大關，市值來到1.26兆元。

鴻海創辦人郭台銘雖然走上從政之路，但是個人持有股票仍為鴻海最大股東，若以目前郭台銘持有鴻海股票133萬7938張計算，個人持股市值來到1222億元；若從鴻海這波起漲點的持股市值957億元開始計算，郭台銘身家就增加265億元。