隼鳥2號幫「龍宮」拍告別照片　採土壤樣本花一年帶回地球

▲日本小行星探測器「隼鳥2號」需要花1年時間飛回地球。（圖／路透）

實習記者謝汶穎／綜合報導

日本小行星探測器「隼鳥2號」13日已經離開小行星「龍宮」，並成功收集行星上的土壤樣本和各種數據，結束4個月的任務。「隼鳥2號」這次是第二次登上龍宮，需要花費1年的時間返回地球，而任務獲得的數據可能可以為太陽系的起源提供有利線索。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）表示，隼鳥2號這幾天會對龍宮進行「告別拍攝」，然後慢慢脫離小行星的軌道，並在12月初點燃主要的推進器，開始返回地球，目前距離地球約3億公里。JAXA項目專案經理吉田彥（Yuichi Tsuda）說，「這是一個傷心的告別，在過去一年半的時間，它一直是我們的生活重心。」

▲日本曾在2005年推出「隼鳥號」，但當時著陸以失敗告終。（圖／路透）

Tsuda表示，隼鳥2號可以帶來新的科學見解，而且不只是數據，也有實際樣本可以參考。隼鳥2號在2018年6月第一次抵達龍宮，2月時成功採集到行星表面的塵埃樣本，4月時發射2公斤重的銅製金屬到龍宮上，成功製造出史上第一個人工隕石坑，並在7月登陸採集到土壤樣本。

JAXA科學研究員表示，龍宮的土壤樣本含微量的碳和有機物，能夠探索這些物質如何在太陽系中散佈，以及物質與地球和生命之間的關聯性。採集的土壤樣本也因為不受空間輻射和其他環境因素影響，因此可能有機會能進一步說明太陽系最早的起源。

「隼鳥2號」花了3年半的時間抵達龍宮，但返回地球僅需要花一年，大約在2020年末就會抵達地球，並預計在澳洲沙漠放下裝有珍貴樣本的膠囊。Tsuda表示，膠囊樣本降落需要非常精準地控制，是一個很大的挑戰，目前仍在研究細節中。