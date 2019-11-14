中美第一階段協議卡關　川普重話「聖誕節前再加徵關稅」廠商崩潰！

▲中美雙方未達共識，恐怕讓聖誕節許多禮品漲價。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

原先中美貿易第一階段協議，外界相當樂觀其成，但12日川普再度改口，如果美中兩大經濟體未能達到貿易協定，那麼他將調高中國輸美商品關稅，時間最快恐怕將在聖誕節前，到時可能受到影響的包括手機、筆電、玩具等都會被迫漲價。

綜合外媒報導，不久前川普才表示美中兩方在貿易協議上已經有進展，但《華爾街日報》13日報導中提到，有消息人士表示，兩方談判因為「農產品採購問題」遇到瓶頸，中方不希望只有利於美國，因此可能又將延長達成共識的時間。

此外，《路透社》報導，川普所提到的調高關稅，指的是原本將在12月15日生效，對中國輸美價值1560億美元的商品加徵15％關稅，這可能將讓電玩、電腦、聖誕節裝飾等物品漲價，進而買氣受到影響。日前白宮顧問提到，第一階段貿易協議若達成，或許能避免下月加徵關稅，但川普反覆的言論，也就表明美中之間談判狀態也相當反覆。

而受到川普發言影響，歐亞股市、美股今早盤受挫。雖說中美貿易戰尚未露出曙光但前美國商務部高階官員、現任戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）貿易專家芮恩希（William Reinsch）表示，川普政府還是希望可以避免12月15日加徵關稅。資誠會計師事務所（PwC）主管麥肯雷斯（Scott McCandless）也表示，仍相當樂觀雙方將達成「第一階段」協議，在美國明年總統大選前對主要農業選區帶來良好影響。