泰女過馬路「空中2.2萬伏特電纜來奪命」砸落爆火花　觸電癱軟畫面曝

記者丁維瑀／綜合報導

泰國38歲女子瑪麗妮（Malinee Weerasuchart）兩個月前正準備過馬路時，突然被電壓2.2萬伏特的電纜砸中，腿部嚴重燒傷，所幸經過治療後生命沒有大礙。她的老公近期則出面控訴，老婆的醫藥費用高達97萬泰銖（約台幣98萬元），負責電纜安全的電力局（PEA）卻沒有提供任何賠償。

《每日郵報》報導，瑪麗妮9月站立在人行道，正打算過馬路時，頭頂上的電纜卻不慎掉落，砸到她的腿，瞬間爆出火花。當時泰國北部城市呵叻（Nakhon Ratchasima）一家雜貨店的監視器錄下驚險畫面。

影片中可見，電纜先打在瑪麗妮的肩膀，接著又重擊她的右腿，當她觸電而癱軟在地時，附近的一名駕駛則把她拖到旁邊，隨後又出現一道閃光，街上民眾都露出驚恐神情。

女子的老公蘇里亞（Suriya）本周受訪時表示，老婆過去2個月都在接受治療，試圖從嚴重的腿部燒傷中康復，「我妻子嚴重觸電，機車駕駛告訴我她身上有火花。她能活著真是非常幸運，因為那是非常強大的電擊。」

瑪麗妮則說，事故發生後，負責鋪設電纜的泰國電力局人員曾探訪她，當時答應支付醫藥費，「兩個月過去了，我沒收到任何賠償，家人一直用我們自己的錢，已經花費97萬泰銖。」

對此，電力局地方主任Natthawat Akararungruengkul回應，單位已認知到錯誤，未來將會提升設備的安全性，「意外發生後，我們一直在與家人協商醫療費用，這家人要求1200萬泰銖。我把此事呈交給董事會，目前正進行調查，因為我們無法立刻支付這麼多錢，我們無意讓受害者受苦，但必須經由正確的程序。」