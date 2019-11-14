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不畏市場波動！靠ETF分散風險　三大投資策略幫投資人穩守獲利

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▲保險，儲蓄，投資，保單，理財。（圖／pixabay）

▲ 投資ETF可靠定期定額積少成多。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

負利率時代來臨、市場波動加劇，ETF成為現今相當具有優勢的投資標的，透過其分散風險的優點，若投資人可以運用「定期定額、低檔布局、適當停利」等配置策略，就能以ETF達到穩定獲利目的。

證交所副總經理羅贊興表示，從統計數據來看，ETF在1993年十從美國開始發跡，到現在全球達到5.6兆美元、7千多檔的規模；而台灣從2003年開始，到現在有200多檔、（股權）總規模達4千多億，交易比重佔市場成交金額8%，16年間成長快速。

請繼續往下閱讀...

國泰投信董事長張錫指出，在20年前不用什麼理財，因為利率非常高，大概都有在6%以上，但台灣現在也步入低利率時代，雖然錢存銀行是最沒有風險的，但現在錢存銀行卻是不夠的，定存利率1%、活存更低，還直言，「就算不是負利率，能夠cover通膨都不容易，越是在低利率下，越是要投資。」

張錫表示，投資很重要就是要風險管理，其中一個重要配置原則就是「分散」，而ETF是個非常好的分散風險工具，他認為「當然基金也是很好，但ETF流動性更夠」。

▲儲蓄，理財，利潤，定存，投資，股市，匯市。（圖／pixabay）

▲ 市場波動也是投資人須考慮的因素。（示意圖／pixabay）

除了負利率時代來臨之外，市場波動也是影響投資策略重要因素。國泰投信ETF團隊主管鄭立誠以A股市場特徵為例表示，A股市場曲線有一個特徵，就是盤整期持續一段時間之後就會噴發，冷卻一段時間又進入所謂盤整期，然後又再次噴發。

鄭立誠表示，其實操作A股並不困難，未來中美貿易不管怎麼打，只要知道A股走勢的特性，就能夠追隨法人布局方式，透過分批、定期定額，以及低檔緩步布局的方法，配合設定適當停利來做操作。而相較買一檔股票或債券，容易受到市場波動影響，但當同時壓100支或120支的時候，就算是一兩家真的踩到雷，風險基本上就會降到比較低

另外，鄭立誠提及，以過去25年間的數據去分析，股與債不是同時漲就是呈現相反趨勢，同時跌的機率不高，因此只要適當去做資產配置就可以獲得更好獲利，若想要達成月月領息目標，也可以透過分散配置不同配息月份的ETF達到目標。

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