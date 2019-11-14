15天犯5性侵案！英男拿電線綑嫩媽「逼聽子女哭喊聲」　71歲老婦也受害

▲英國男子綁架女性性侵。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國一名男子被指控犯下連續性侵案，將一名母親用電線綁住後，逼迫她親耳聽11歲兒子及17歲女兒被性侵的尖叫聲，甚至還有一名71歲老婦女受害。然而男子被逮捕時還跟警方叫囂：「如果你早抓住我了，後續就不會發生了。」

綜合外媒報導，34歲的約瑟夫麥卡恩（Joseph McCann）在4月20日至5月5日之間，在英國倫敦、曼徹斯特、蘭開夏及柴郡旅行都犯下連續性侵案。4月21日凌晨，約瑟夫麥卡恩用刀威脅，綁架了一名21歲的夜歸女子，在該女子的家中性侵她。

4月25日，約瑟夫麥卡恩大白天就從倫敦街頭綁架一名21歲女子，車上則還有一名被囚禁了14個小時的25歲女子，兩人都被約瑟夫麥卡恩多次性侵，最後趁機拿酒瓶砸破約瑟夫麥卡恩的頭才得以逃跑。

5月5日，約瑟夫麥卡恩在曼徹斯特某酒吧搭訕一名女子，卻在回女子家後，用電線將女子綁住，並前往隔壁房間性侵女子的17歲女兒及11歲兒子，強迫女子聽孩子們的尖叫聲，甚至逼另一人現場觀看。直到女兒裸身爬出窗，跑到鄰居家求救報警。

約瑟夫麥卡恩隨後逃跑，卻在數個小時後又犯下另一起性侵案。受害者是一名71歲婦女，強迫她開5小時的車，並對她實施嚴重性侮辱及性暴力；約瑟夫麥卡恩也在路上擄走一名13歲少女，並在車上性侵少女。

最後警方獲得消息，在各地設置臨檢，順利堵到約瑟夫麥卡恩搭乘逃跑的計程車，將約瑟夫麥卡恩一路追到甜地裡後逮捕。報導指出，約瑟夫麥卡恩甚至告訴警方，「如果你們在前兩個事件抓住我了，接下來的事情就不會發生了。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

