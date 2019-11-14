51歲凍齡美貌太驚人！飯島直子被譽「90年代治癒女神」　明石家現場求婚

記者林瑩真／編譯

日本女星飯島直子因凍齡美貌被冠上「美魔女」稱號，已經51歲的她，臉上幾乎沒有太多皺紋，日前上節目更是引發網友討論，直呼「這麼久沒看到她，真的沒什麼變呢」、「飯島直子果然是美人」。

綜合媒體報導，飯島直子作為演員活躍於日本演藝圈，漂亮臉蛋跟166公分的姣好身材讓她緋聞不斷。包括1997年與樂團「TUBE」主唱前田亘輝結婚，但婚姻並不美滿，4年後就離婚；之後則與紅牌牛郎Only優發展感情，姐弟戀卻3年多就結束。

直到2012年，她終於低調與同齡的圈外男友再婚，逐漸淡出演藝圈，婚姻幸福美滿。日前她答應出演知名主持人明石家秋刀魚的節目《舞動吧！秋刀魚御殿！！》，凍齡美貌又引起網友熱議。

網友轉發節目片段，紛紛驚呼「這麼久沒看到她，真的沒什麼變呢」、「飯島直子果然是美人，也很喜歡她的性格」、「在90年代可是被稱為治癒女神啊，現在20多歲的年輕人都不認識了吧」、「跟其他出演者對比，真的是看不出來51歲了啊」。

另外，明石家秋刀魚一度說起往事，他與飯島直子曾被八卦周刊爆料要再婚，連女兒IMALU都向他求證，甚至說「如果真的再婚就好了！我的繼母可是那個飯島直子呢！」對飯島直子讚不絕口，讓明石家秋刀魚在現場開玩笑求婚，逗得飯島直子無奈拒絕。