北京爆「黑死病」確診2例！　《紐時》：當局封鎖、控制疫情討論

▲引發鼠疫的「鼠疫桿菌」（Yersinia Pestis）病毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

北京12日傳出2例鼠疫確診病例，朝陽醫院醫師李積鳳在微博上透露，患者11月3日就已就診，許多網友因此批評當局拖延公布疫情，但那一則貼文稍後就被刪除，院方也不願回應。《紐約時報》指出，中國審查機構指示「封鎖、控制」相關的網路討論。

北京市朝陽區官員12日證實，來自內蒙古的2名病患被診斷出「肺鼠疫」（Pneumonic Plague）。醫師李積鳳在微信上提到，2名病患11月3日就已就診，一名中年男子表示，10天以來都感覺到呼吸困難，看診當下正在發燒，妻子也出現相似症狀，在內蒙古看病卻沒有效果。她坦言，「完全推測不出是什麼病原體導致的肺炎」，但「傳染病」的消息必須經過反覆調查與審核，不可以任意發布。

許多網友擔心釀成中世紀「黑死病」的鼠疫爆發，批評當局延遲公布疫情消息，呼籲「提高事件透明度」。《紐約時報》報導，中國審查機構指示，國內網路新聞聚合網站「封鎖與控制」（block and control）與疫情相關的討論或消息。據了解，首先披露就診時間的醫療衛生新聞網站「健康界」已經刪除貼文，院方也拒絕回應。

▲政府警告民眾不要接觸齧齒類動物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



一名微博網友指出，「最可怕的部分不是鼠疫，而是沒有對大眾公開的訊息。」另一名網友認為，政府應該說明病患如何從內蒙古抵達北京，因為若是搭乘大眾運輸工具，許多乘客很有可能被傳染，「他們在路上可能遇見多少人？我只距離朝陽醫院2公里，我簡直嚇到發抖。」

據了解，朝陽醫院表示，病患已經接受妥善醫療，「沒有必要恐慌，一切都在掌控中……患者目前已經被轉到其他醫院。」當局也承諾加強防疫，避免擴散，警告民眾不要接觸齧齒類動物，或抵達受感染的地區。

《衛報》報導，肺鼠疫是「鼠疫桿菌」（Yersinia Pestis）引起的高傳染致命疾病之一，會導致高燒、呼吸困難，它能夠透過咳嗽，在人與人之間傳播，比常見的腺鼠疫（Bubonic Plague）更容易感染。根據世界衛生組織（WHO）、美國疾病控制與預防中心（CDC），如果病患在症狀出現的24小時內接受抗生素治療，康復率很高，但若沒有及時就診，很可能致命。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！