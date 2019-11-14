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發現14歲兒子交男友　父槍斃他「寧可喪子也不要同志」

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▲▼同志,同性戀,同婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲父親無法認同孩子是同志。（圖／示意圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

美國內華達州父親溫德爾（Wendell Melton）2017年發現14歲的兒子交了男友，竟狠下心對著孩子開槍。喬瓦尼（Giovanni Melton）當時中彈後被送往醫院，最後仍傷重不治。溫德爾被指控謀殺、虐童等罪名，日前出庭受審，預計明年2月再次出庭。

溫德爾最初堅稱，他是不小心對著兒子開槍，並非有意。但喬瓦尼的母親維若妮卡（Veronica Melton）告訴KTNV，她並不相信這個說法，「我的兒子死了，我也死了，心都碎了。」她回憶，最初與溫德爾結婚時，男方就會發表輕蔑同志的言論，「我知道他恐同。」

《太陽報》報導，警方表示，喬瓦尼生前住在內華達州亨德森（Henderson），他的性向被發現後，兩人爆發爭執，父親最後朝他開槍。據了解，喬瓦尼中彈時，獨自一人在公寓裡，當時情況相當危及，送醫後死亡。而這名少年的養母索妮雅（Sonia Jones）感嘆，父親寧可要死去的兒子，也不願孩子是同志。

索妮雅說，溫德爾曾拿著槍指著兒子，他討厭自己的兒子是同志，內心深處的想法是寧可對方死去，也不要此種性向與他有關。她希望溫德爾能受到處罰，每次看向鏡子時，彷彿就會看見兒子的臉。

喬瓦尼生前有著好人緣，常常讓同儕感受到開心氛圍。朋友貝利（Bailey Schultz）形容，這名少年總是精力充沛。

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