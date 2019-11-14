受惠戒癮含片、抗癌藥外銷　美時前3季EPS 2.17元創新高

▲美時董事長韋斯曼（Robert Wessman）。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



特殊學名藥廠美時化學製藥（1795）今（14）日公布財報，第3季營收19.7億元，年增24.6%；毛利率升至52.3%；營業利益2.9億元創歷年次高；累積今年前3季營收達60.5億，年增28.5%；每股盈餘2.17元，創歷史新高，主要受惠銷往美國的戒癮含片與銷往歐洲的抗癌藥，產品組合轉佳。

美時表示，第3季的營業費用與過去幾個季度相比偏高，主要是因為較多的推銷活動、新品上市，相對應的無形資產攤提，以及韓國新劑型新藥資本化階段延後所致，但韓國子公司的所得稅減免降低營業費用對淨利的影響，整體而言，公司樂見營收穩健成長、營運槓桿效益浮現。

美時指出，第3季以外銷與亞洲雙軌並行的策略拓展業務，其中亞太區業務在第3季微幅季增，主要是受惠代客臨床試驗業務，以及亞洲新上市產品如骨鬆藥品EvistaR業績增長，並深耕亞太區業務多年，以期永續經營。

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美時累計今年前3季全球外銷業務佔營收近1/4，美時認為前述外銷品項，包括銷往美國的戒癮含片與銷往歐洲的抗癌藥Lenalidomide、Gefitinib及Vinorelbine尚處於上市初期開拓市佔階段，未來6~12個月可望逐步深化學名藥滲透率，將成為重要的成長引擎。

此外，利基選題、整廠輸出的一站式商業模式漸趨成熟，截至今年第3季，美時與多家國際知名藥廠簽署超過80起授權案，預計將在未來數年中依據合約在全球130餘國上市特殊學名藥與口服抗癌產品，以雙軌策略走出一站式藥廠的利基之路。