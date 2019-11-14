力勸土耳其「放棄俄羅斯S-400系統」　川普：帶來非常嚴重挑戰

▲土耳其總統艾爾段（圖左）與美國總統川普握手。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

正值眾議院發起彈劾調查公開聽證會之際，美國總統川普（Donald Trump）13日在白宮會晤土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan），雙方討論土國購買俄羅斯S-400飛彈防禦系統的問題；川普認為這帶來非常嚴重的挑戰，期盼未來可以解決爭議。

《路透社》報導，川普13日敦促艾爾段，放棄購買俄國的飛彈防禦系統，這是「非常嚴重的挑戰」。他在聯合新聞發布會表示，「土耳其取得俄羅斯複雜的軍事設備，比如S-400，給我們帶來一些非常嚴重的挑戰，我們一直在討論這個問題。」

兩人都未具體說明，他們如何克服多項日益加劇的分歧，包括敘利亞政策以及土國購入俄國軍事系統。記者會結束幾分鐘後，白宮發布措辭較強硬的聲明指出，「為了在其他領域獲得進展，我們必須解決涉及土耳其購買俄羅斯S-400防空系統的問題，加強我們的防禦關係，這非常重要。」

川普表示，已要求國務卿、外交部長與各自的國安顧問立刻解決S-400相關問題。艾爾段則說，兩國若想克服困難，只能透過對話來處理，「我們同意在關係中翻開新的一頁。」

事實上，針對購買S-400系統一事，美土兩國一直存有爭議；美方堅稱這並不是適合北約的防禦，也對美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司所生產的F-35戰機帶來威脅

土耳其已擺脫美國的制裁威脅，並於7月開始接受首批S-400系統。美國為了懲罰土國的行為，則禁止向該國出售F-35戰機。不過，川普此次在白宮會晤艾爾段，他表面仍是保持友好，還說自己是土國總統的超級粉絲，雙方會面精彩且富有成效。

►土耳其堅持與俄談判「SU-35戰機軍購」 不顧華府反對「反正已經很多衝突」

►巴格達迪妻子抓到了！ 土耳其「一周捕4親信」艾爾段酸川普：愛用媒體宣傳