川普：彈劾聽證會「就是個笑話」！週四加碼公布另一通話內容

▲川普與土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國國會今日進行第一場針對總統川普「通烏門」的彈劾調查聽證會，與此同時，川普在白宮會晤土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）。他先是在聽證會開始前表示自己「太忙沒空看」，之後他又強調，整場聽證會就是個笑話。

川普與艾爾多安會面結束之後，在白宮舉辦聯合記者會，現場記者問到有關彈劾聽證會的問題時，川普表示，「你是說那場『獵巫行動』？」他接著說，聽證會對她還說就是個笑話、一場騙局，他連一分鐘都沒看，因為他要與艾爾多安開會，這才是真正重要的事情。

川普表示，想要找出這個爆料的「吹哨者」是誰，因為這個人提供許多錯誤資訊，像是他與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的對話內容，因為那次通話是非常完美且恰當的。

川普加碼預告，將會在禮拜四公布另外一份通話紀錄，是他在今年4月與澤倫斯基通話的內容，大家可以自行判斷，隨後他表示，應該將焦點擺在中東的問題上。

在聽證會上，駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）為關鍵證人之一，他證實，有官員聽到川普在電話中詢問駐歐洲聯盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）有關「烏克蘭的調查」，對方則回「準備進行了」。川普聽聞此事後駁斥「從來沒聽過這種對話」。