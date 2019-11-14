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貿聯-KY第3季EPS 4.48元　優於去年同期表現

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▲左起為貿聯董事長梁華哲、總經理鄧劍華。（圖／貿聯提供）

▲左起為貿聯董事長梁華哲、總經理鄧劍華。（圖／貿聯提供）

記者姚惠茹／台北報導

貿聯-KY（3665）公布第3季合併營收57.63億元，年增1.51%；稅後淨利5.28億元，季增7.3%，年增20.8%；每股稅後盈餘4.48元，優於去年同期的3.72元；累積今年前3季稅後淨利13.51億元，年增43.5%，每股純益11.46元，優於去年同期的8.03元。

貿聯表示，第3季營收主要受到客戶調節庫存以及歐洲暑休的影響略減，8月客戶收貨時程受美國新一波加稅清單而稍有遞延至次月，因此在9月出貨才恢復常態。

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產品表現部分，貿聯表示，資訊用線受到美系客戶第2季庫存回補後存量調節，直到季末出貨回溫；電器用線季初出貨主要是受到歐洲季節性暑休略減，直到季末才回溫；車用線在季初平緩，直到中期至季末開始轉強；至於工業用線、醫療用線在本季出貨則相對穩定。

展望未來2季，貿聯表示，美國對中國大陸12月中加稅時程已近，個人電腦等消費電子等新一波列入輸美貨品，第4季可能對資訊相關產品顯現短暫提前拉貨，因此將可望淡季不淡；電器用線在第3季末、第4季初進入節慶備貨尖峰，然而廠區聖誕假期和農曆新年停工，預計對營收產生季節性影響。

貿聯表示，車用線部分，隨著電動車客戶上海工廠產能逐步啟動，中長期展望正面；至於工業用線中的半導體設備線束市場持續升溫，可望延續至明年初，並對於中美貿易戰拉動全球供應鏈板塊移轉，貿聯經營團隊將持續前瞻布局以因應市場變化，對長期營運仍維持審慎樂觀。

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