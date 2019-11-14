影／暴雨逆襲威尼斯　1.87m洪水淹道路「半裸哥苦泳聖馬可廣場」尬笑惹心疼！

▲威尼斯因暴雨出現洪水災難。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

義大利水都威尼斯12日遭遇暴雨，同時碰上異常潮汐「Acqua Alta」，導致原本部分陸地也被淹沒，超過半世紀以來頭一次遇到超大洪水，高度一度達1.87公尺，且傳出已有2死的災情。一名男子甚至在聖馬可廣場游泳，苦中作樂的場景讓人相當心疼。

根據英國《每日郵報》報導，威尼斯當地官員表示，最大潮在13日晚間達到高峰1.87公尺，只比1966年的紀錄少一些。目前傳出一名70多歲的男子在家裡進水後觸電而死，且還有另一名死者被通報，「目前威尼斯正面臨世界性毀滅，主要原因是氣候變化的關係。」威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）表示。

▲連快艇都遭到洪水沖到小巷內。



▲聖馬克大教堂前出現男子半裸泳。（圖／翻攝自推特）

此外，威尼斯同樣以歷史古蹟著稱，當地的聖馬克大教堂也受到嚴重的破壞，其中包括部分馬賽克與瓷磚都長時間泡水，這是1200年來教堂第6次遭到洪水襲擊，一旁的聖馬克廣場也被將近1公尺高度的水淹沒。這場洪水讓威尼斯人再度對政府出現憤怒，因為擱置許久的防洪計畫至今都沒有進展，威尼斯的威尼托區（Veneto）區長扎亞（Luca Zaia）表示，「這彷彿像是世界末日，至少80％的城市都泡在水中，這是難以想像的破壞」。

目前威尼斯13日已經宣布停課、博物館也閉館，市長布魯尼亞羅宣布威尼斯進入緊急狀態，並呼籲民眾拍下房屋損壞的程度，屆時可以申請補助。預計未來幾天仍會有惡劣的天氣狀況，將全力調派消防隊員待命。