美股開低走高　激勵台指期開盤上揚27點　　

▲美股道瓊上漲 92.10 點。回頭看台指期今（14）日開盤上漲 27 點，來到 11,493 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

中美貿易談判在中國大陸採購美農產品與其他核心問題上觸礁。由於擔心貿易談判破裂，美股標普 500 指數小幅上漲，那斯達克指數和那斯達克 100 指數微幅下滑。然而，道瓊指數無懼貿易利空消息左右，迪士尼、蘋果與 Nike 漲幅推動下，道瓊再刷盤中與收盤歷史新高。回頭看台指期今（14）日開盤上漲 27 點，來到 11,493 點。

標普 500 指數上漲 2.20 點，或 0.07%，收 3094.04 點。那斯達克指數下跌 3.99 點，或 0.05%，收 8482.10 點。美股道瓊指數上漲 92.10 點，或 0.33%，收 27783.59 點。費城半導體指數上漲 0.44 點，或 0.03%，收 1732.86 點。

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繼美國總統川普日前呼籲聯準會應該持續降息讓美國更具競爭後，聯準會主席鮑爾 （Jerome Powell）週三赴國會聽證與發表演說。鮑爾表示，美國經濟持續擴張，只要經濟情況維持在目前的水平，未來聯準會就不可能進行降息。

截至今早8：47，台指期上漲 20 點，來到 11,486 點。