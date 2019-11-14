妻做試管嬰兒猝死　教授花200萬「冰屍14年」討公道：對台灣司法絕望

▲徐教授曾到醫院外拉白布條抗議。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄應用科技大學教授徐晉元當年為了求子，和妻子四處去看醫生，找上健新醫院名醫林政君做試管嬰兒，雖老婆成功懷孕，卻也因植入胚胎後，隔一個月下體出血不治身亡，他怒告林等3名醫師涉嫌業務過失致死。最高法院13日判林無罪確定，讓徐大喊不公。徐將妻子的遺體冰存在殯儀館，14年來冰凍費用累積200多萬元，他堅持沒討回公道前仍要繼續冰存。

判決指出，徐晉元夫婦1999年結婚，到了2005年，因兩人均年過40歲不易受孕，遍訪名醫後找上林政君。林在當年10月12日，為徐妻植入「2個」胚胎後住院觀察；2周後確認她懷孕，卻未詳細檢查有無子宮外孕，10月26日讓她出院。隔月5日和7日，她陰道出血二度就診治療。

醫師楊永裕、林文傑均未發現徐妻子宮外孕，僅打針、開藥治療。9日上午，徐妻出現抽筋、牙關緊閉、大小便失禁等症狀，並數次失去意識，被送到高醫醫院急救，下午2時多宣告急救無效。

▼徐教授堅持沒討回公道前，要繼續冰存亡妻遺體。（圖／東森新聞）

徐晉元不滿，對林政君等3名醫師提出業務過失致死的告訴，由於擔心遺體上的證據下葬後流失，他將妻子的遺體冷凍在殯儀館中，希望真相大白。

林政君等3人一審獲判無罪；二審改認定林有罪，處有期徒刑5月，得易科罰金。案經最高法院審理後，先將其餘2名醫師判決無罪確定，並將林的部分撤銷發回；高雄高分院更一審審理後，又改判林無罪。全案再經最高法院審理，13日駁回上訴，林也無罪確定。

對此，徐晉元說，他大概會告醫審會的鑑定違反醫學原理，「不能太扯，你怎麼能用法官也不懂醫學原理，憑一個醫審會講說法醫鑑定不合理。」他認為，妻子是子宮外孕大量出血才害命，「你醫審會的鑑定基礎是100公撮出血，而且是頭部外傷，那法醫就是沒有頭部外傷。」

▼徐教授將亡妻遺體冰了14年，冰凍費累積200多萬元。（圖／東森新聞）

徐教授說，「當然我們做試管嬰兒是求子，現在我的問題是對台灣的司法覺得絕望，這個心路歷程喔，我覺得很痛苦。」他將亡妻遺體冰了14年，冰凍費累積200多萬元，雖繳了187萬元，還欠殯儀館30萬元，即便負擔重，仍堅持在真相未大白之前，不會將亡妻下葬，「我這樣子負擔很重，如果你一開始把死因搞清楚，我不必要這樣做。」

高雄市殯葬管理處處長黃順成表示，亡者到目前都還在冷凍室保存著，那隨著官司的定讞結束，他認為應該可告一段落，也請徐先生完全放下。

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