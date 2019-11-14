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歐盟：香港1124選舉是「重要民主與自由訊號」　應如期舉行

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▲▼11月12日香港中文大學衝突。（圖／路透）

▲香港衝突加劇，歐盟呼籲應如期舉行選舉。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

香港抗爭在本周衝突加劇，戰場已經蔓延至校園，許多學生急忙撤離。歐盟對外事務部在13日表示，駐港機構正密切關注歐洲學生在香港情勢，另外，香港11月24日的區議會選舉應如期舉行，因為這是攸關民主的重要訊號。

《中央社》報導，歐洲聯盟對外事務部（EEAS）在回覆記者詢問時，以發言人柯契姜琪克（Maja Kocijancic）名義表達對香港情勢的關切。柯契姜琪克表示，香港中文大學及全香港持續發生暴力衝突，由於中文大學有錄取歐洲學生，因此歐盟駐香港辦事處正密切關注情勢，並與歐盟成員國駐港外交代表保持聯繫。

柯契姜琪克重申歐盟基調，並呼籲各方保持克制放棄暴力，以對話和解尋求解決方案，強調對暴力、武力以及抗議根源的全面調查，是紓解情勢的關鍵因素。

另外，香港區議會選舉預計將在11月24日舉行，先前有消息傳出，港府可能會取消選舉，歐盟則強調，應盡一切努力確保選舉如期舉行，因為這將對行使《基本法》載明的民主權利和自由發出重要訊號。此外，歐盟強調非常重視香港在一國兩制架構下被賦予的高度自治，歐盟與香港有著緊密的商業及文化關係，隨時準備支持香港政府和人民解決當前危機。

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