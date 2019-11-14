敦泰Q3轉正　Q4淡季不淡、但毛利率有壓

▲敦泰董事長胡正大。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

敦泰（3545）公布第3季業績，在營業規模放大、持續改善產組合下，每股盈餘轉正為0.29元，終結連三季虧損。

在晶圓代工產能供應逐步恢復，及傳統季節性拉貨需求的幫助下，敦泰第3季驅動整合IC（IDC）量產出貨機型明顯增加，且觸控、顯示驅動、電容式指紋產品也有好的表現，因此推升營收季增20%，優於預期；單季營收終結連四季的年衰退外。

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獲利方面，因營業規模放大，並持續改善產品出貨組合下，讓單季毛利率達23.18%，較上季增加0.26個百分點，毛利率連三季走升。在營收、毛利率皆較第2季增加，且營業費用減少下，讓敦泰一舉擺脫連續三季的虧損，第3季單季稅後淨利0.73億元，每股純益0.29元。

敦泰第3季營收為25.73億元，季增20%，年增2%；稅後淨利為7300萬、獲利轉正，每股盈餘轉正為0.29元；累計前三季每股仍虧損0.85元，全年力拼不虧損。

展望第4季，以往大陸智慧型手機供應鏈的需求會較第3季減緩，但由於敦泰IDC導入客戶機款有望持續增加，帶動市佔率回升，因此有望力抗淡季效應，整體出貨會較第3季小幅成長。但由於IDC新進者陸續加入下，市場競爭加劇，為產品價格帶負面影響，因此毛利率有壓。

而在新產品方面，Mux1:6 FHD 及 Dual Gate HD 等新世代IDC產品，今年由於能提供匹配面板的供應商有限，外加部份終端客戶的觀望態度，造成市場導入進度慢於預期；然而，近來客戶導入意願已明顯提高，量產時間會延滯到明年。

此外，敦泰90Hz Mux1:3 FHD的產品，則進入送樣階段；隨著5G時代來臨，具有高傳輸效率與低延遲的特性，推升較高顯示刷新率的產品，逐步進入LCD顯示屏的高階市場，同時也為敦泰後市營運帶來嶄新的成長動能。