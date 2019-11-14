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要再戰十年的林百里很忙！預告5G、AI成大國博弈戰場　物聯網充滿機會

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▲5G扮演驅動AI發展關鍵　廣達林百里看見商機與挑戰。（圖／記者姚惠茹攝）

▲林百里自創圖，強調未來是AI、5G、IOT大整合的時代。（圖／資料照）

記者周康玉／林口報導

廣達董事長林百里在今年股東會中，說他還要做十年，他真的很忙。近期他活躍各種公開活動，並且都隨身攜一這張色彩鮮艷 、機尾印著廣達Logo的飛機圖，表達AI、5G、物聯網（IOT）大整合（the great covergence） 的科技場景，並預告，這架飛機即將在明年被驅動、開始起飛。林百里強調，這個圖，代表廣達要往更高科技、更大市場、更大價值去走。

林百里於14日法說會表示，最近產業遇到大風大浪，其實過去10幾年創業生涯沒有一天是平靜的。他預料，未來幾年，AI和5G是大國博弈的項目，且競爭只會越來越激烈，因為這些科技與國防、國安都有關係，他表示，從來都沒有這麼大的（競爭）場面過。

請繼續往下閱讀...

然而廣達在這三塊會著力於什麼？把研發力道放在什麼產品？林百里雖不願多說，但他透露，今年會看到很多的IOT機會，廣達有很多新形態訂單出來，穿戴裝置也包含在內。

林百里說，雖然IOT是老名詞了，但有了AI後，幫你做分析的工作；有了5G的大連結、大寬頻、低延遲特色，讓IOT有非常、非常、非常、大的機會，很多專業應用。他強調，「有三個非常。」

林百里則補充，過去IOT單價低是因為應用在消費性電子，如果產業用的就很貴，包括機器人、自駕車等很多面貌，他幽默形容「我以前看得科幻小說，現在都有實現。」

林百里表示，呼應到公司名稱，當初取名為廣達，現在的確產品線越來越「廣」，加上未來有了5G，很多服務就能「達」到各地；他強調，做得更廣、更達是公司的DNA，廣達是堅持為人類帶來不同價值的研發型公司。

但進一步細節，像是穿戴裝置的項目，林百里不願多說，僅表示，很多技術是跟客戶一起研發，行有行規，不能多說，未來廣達會越來越神秘。

聽來抽象，但其實廣達一直都鴨子划水，默默進行很多「題目」，包括無人工廠、智慧醫療和量子電腦。

智慧工廠方面，廣達旗下達名做機器手臂和自動化，後來也做AI檢驗，但最後還是要把5G放進去。林百里表示，目前智慧型機器人賣得很好，這部分會繼續下去；然而智慧工廠有很多面向，如果是化工、紡織等不熟的領域，不一定是好的商業模式。目前看來，整廠輸出是比較有機會的。

至於智慧醫療，林百里表示，智慧醫療是他「很棒的難題」，但醫療關乎人命，目前還在研發階段，希望明年到後年落地；然而如果只做台灣很難規模化，要做全世界市場，必須有很大的行銷能力，因此他正在探訪行銷方法，也還在思考商業模式中。

林百里更脫口而出，連台積電董事長劉德音最近常提到的量子電腦，廣達也開始投入研究。

林百里說，量子電腦有物理性挑戰，會帶來更大的運算能量，對廣達更有利。但現在還不知道怎麼做，因為（運算）太快了，甚至得走到1奈米的製程。廣達不做引擎，引擎以外像是伺服器廣達可以做。台積電做上游，廣達做下游，上下游是一致的。代表他對量子電腦趨勢的肯定。

林百里話鋒一轉，說量子電腦出現應該是十年後的事情，他到時候也80歲了，應該就退休了。

廣達董事長林百里 。（圖／資料照）

▲▼ 廣達董事長林百里 。（圖／記者周康玉攝）

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