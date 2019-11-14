彈劾案首場「公開聽證會」開始！　川普怒：川黑去讀通話紀錄

▲川普彈劾案，首場公開聽證會開始。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普彈劾調查案正式進入新階段，美國眾議院當地時間13日上午10時（台灣時間晚間11時）就彈劾調查舉行首場公開聽證會，由眾議院情報委員會謝安達（Adam Schiff）主持，並在全美電視轉播。川普則氣得在推特上發文說，「川黑先去讀一下通話紀錄」。

綜合外媒報導，謝安達開場時重申，舉行公開聽證會的目的是為了讓美國人民有機會自行判斷證人證詞，以及總統行為是否失當。本次聽證會由謝安達和共和黨籍議員努內斯（Devin Nunes）先後對證人提問。

13日出席聽證會的證人分別為美國駐烏克蘭代辦泰勒（William Taylor），以及負責對烏克蘭事務的國務院副助理國務卿肯特（George Kent），未來兩周內將有11位證人赴國會公開作證。值得一提的是，證人先前都已經在閉門聽證會中作證，證詞也陸續被公開，因此外界認為公開聽證主要為民主黨說服公眾的過程。

川普12日宣布，他會在本周內公布與烏克蘭總統澤倫斯基的第一通電話紀錄。川普今天再次於推特上用全大寫字母強調，「反對川普者，去讀一讀電話紀錄！（NEVER TRUMPERS! READ THE TRANSCRIPT!）」

國會針對川普的彈劾調查，主要癥結點在於川普是否以軍事援助要脅，施壓烏克蘭政府調查政治對手拜登之子杭特（Hunter Biden），以及假如川普確實對烏克蘭施壓，是否還能同意濫用職權者繼續擔任美國總統。

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